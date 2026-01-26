Trafiğin ortasında birbirlerine girdiler! İşte o anlar

Ankara'da bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne saldırdı. Sürücünün başındaki kask aldığı darbeler sonucu zarar görürken, o anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi Etlik Caddesi üzerindeki kavşakta saat 20.00 sıralarında iddiaya göre otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında trafik tartışması yaşandı.

TRAFİĞİN ORTASINDA BİRBİRİLERİNE GİRDİLER

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen otomobil sürücüsü, diğer sürücüye saldırdı. Olay sırasında motosiklet sürücüsünün kaskı aldığı darbelerle zarar gördü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, yaşananlar kameralara yansıdı.