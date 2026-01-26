Trafiğin ortasında birbirlerine girdiler! İşte o anlar - Son Dakika
Trafiğin ortasında birbirlerine girdiler! İşte o anlar

Haberin Videosunu İzleyin
Trafiğin ortasında birbirlerine girdiler! İşte o anlar
26.01.2026 21:10
Trafiğin ortasında birbirlerine girdiler! İşte o anlar
Haber Videosu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsüne trafikte yaşanan tartışmanın ardından saldırdı. Olayda motosiklet sürücüsünün kaskı zarar gördü.

Ankara'da bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne saldırdı. Sürücünün başındaki kask aldığı darbeler sonucu zarar görürken, o anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi Etlik Caddesi üzerindeki kavşakta saat 20.00 sıralarında iddiaya göre otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında trafik tartışması yaşandı.

TRAFİĞİN ORTASINDA BİRBİRİLERİNE GİRDİLER

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen otomobil sürücüsü, diğer sürücüye saldırdı. Olay sırasında motosiklet sürücüsünün kaskı aldığı darbelerle zarar gördü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, yaşananlar kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Keçiören, Güvenlik, 3. Sayfa, Otomobil, Ankara, Trafik, Kavga, Olay, Son Dakika

20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
20:18
Orkun Kökçü, Beşiktaş’taki ilk golünü Eyüpspor’a attı
Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı
19:38
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
19:03
Canlı anlatım: Beşiktaş’a şok Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Beşiktaş'a şok! Maçta goller üst üste
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Trafiğin ortasında birbirlerine girdiler! İşte o anlar
