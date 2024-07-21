Ankara'da Trende Yangın ve Yolcu Kurtarma Tatbikatı Düzenlendi - Son Dakika
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Ankara'da Trende Yangın ve Yolcu Kurtarma Tatbikatı Düzenlendi

EGO Genel Müdürlüğü ANKARAY İşletmesi Şube Müdürlüğü ve Ankara İtfaiyesi iş birliğiyle Maltepe İstasyonu'nda gerçekleştirilen 'Trende Yangın ve Yolcu Kurtarma Tatbikatı' başarıyla tamamlandı. Tatbikatta, Ankara İtfaiyesi ekipleri duman dolu vagona girerek yolcuları kurtardı ve duman tahliye edildi. Acil durum ekipleri tarafından yaralılar sedyeye alınarak ambulanslara götürüldü. Tatbikatın amacı, itfaiye ekiplerinin metro istasyonlarında acil durumlara hızlı ve güvenilir bir şekilde müdahale etmelerini sağlamaktır.

21.07.2024 12:04
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(ANKARA) - EGO Genel Müdürlüğü ANKARAY İşletmesi Şube Müdürlüğü ve Ankara İtfaiyesi iş birliğiyle Maltepe İstasyonu'nda "Trende Yangın ve Yolcu Kurtarma Tatbikatı"  düzenlendi.

EGO Genel Müdürlüğü ANKARAY İşletmesi ve Ankara İtfaiyesi; kent içi ulaşımında önemli yere sahip Ankara Metrosu'nun ASKİ İstasyonu'nda ortaklaşa bir tatbikata imza attı. ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın da sedye ve ambulansla destek verdiği Trende Yangın ve Yolcu Kurtarma Tatbikatı başarıyla tamamlandı.

ASKİ İstasyonu'na yanaşan ve içi duman dolu vagona giren Ankara İtfaiyesi ekiplerinin yolcuları başarılı bir şekilde çıkardığı tatbikatta, vagon içerisindeki duman da kısa sürede tahliye edildi. Acil durum ekiplerinin de müdahalede bulunduğu tatbikatta, yaralılar trenden çıkarılarak sedyeye alındı ve bekleyen ambulanslara götürüldü.

Tatbikatı yerinde izleyen EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Haldun Aydın, "Trende Yangın ve Yolcu Kurtarma Tatbikatı'nı gerçekleştirdik. Yapılan bu çalışma sayesinde; itfaiye ekiplerinin metro istasyonlarındaki acil durumlara daha hızlı ve güvenilir bir biçimde müdahale etmesini amaçlıyoruz. Ayrıca metrolardaki mesai arkadaşlarımızın da bu tür acil olaylara her daim hazır olmasını sağlamış oluyoruz" dedi.

Ankara İtfaiyesi Müdahale Şube Müdürü Tarık Laçin de "Her yıl Ankara Metrosu ve Ankaray'da gerçekleştirdiğimiz tatbikatımızı bu sene de başarılı bir şekilde tamamladık.  Bu seneki tatbikata 18 personel ve 4 araçla katıldık ve kısa sürede müdahale de bulunduk" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Ankara'da Trende Yangın ve Yolcu Kurtarma Tatbikatı Düzenlendi - Son Dakika
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