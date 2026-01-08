Ankara'da Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı düzenlenecek - Son Dakika
Politika

Ankara'da Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı düzenlenecek

08.01.2026 16:10
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yarın Ankara'da düzenlenecek Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yarın Ankara'da düzenlenecek Türkiye- Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı'na ev sahipliği yapacak. Toplantıda Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin de yer alacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun başkanlığında 12 Şubat 2025 tarihinde Endonezya'da gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısında, söz konusu toplantının düzenlenmesi hususunda mutabık kalındı. Toplantının, Türkiye-Endonezya ilişkilerinin siyasi, savunma ve güvenlik, savunma sanayi, ekonomi ve ticaret gibi stratejik boyutlarının, bütüncül bir bakış açısıyla takibinin yapılmasına imkan tanıması hedefleniyor.

ORTAK BİLDİRİ KABUL EDİLECEK

Toplantıda, savunma sanayi alanında iki ülke arasında son dönemde kaydedilen gelişmeler değerlendirilerek, ortak üretim, teknoloji transferi, eğitim ve kapasite geliştirme başlıklarında iş birliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak. Toplantı münasebetiyle ortak bildiri kabul edilmesi de öngörülüyor. Ortak bildiride, toplantıda ele alınması öngörülen ikili ilişkilerin gündemindeki konular ile bölgesel ve uluslararası meselelere değinilmesi bekleniyor.

BAKAN FİDAN'IN GÜNDEMİ

Bakan Fidan'ın, Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı'nda ve Endonezyalı mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde; liderler düzeyinde ortaya koyulan karşılıklı siyasi iradenin siyasi, ekonomik, savunma ve güvenlik alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi için ivme sağladığının altını çizmesi, ikili ticaret hacminin 10 milyar dolar düzeyine çıkarılmasının stratejik bir hedef olmayı sürdürdüğünü dile getirmesi, bu hedefe ulaşabilmek amacıyla altyapı, enerji, ulaştırma, dijitalleşme, yapay zeka, yüksek teknoloji ve helal gıda gibi alanlarda somut adımların hayata geçirilebileceğini ifade etmesi bekleniyor.

GAZZE KONUSU MASADA

İki ülke arasındaki kalkınma iş birliği bağlamında üçüncü ülkelerde hayata geçirilebilecek proje imkanlarına dikkat çekmesi beklenen Fidan'ın, Gazze'deki süreç hakkında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyesi olan Türkiye ve Endonezya arasındaki yakın eş güdümün devamının önemini vurgulaması, Suriye'deki durum, Rusya-Ukrayna savaşı, Somali ve Sudan'daki gelişmeler ile Libya ve Myanmar dahil olmak üzere Asya-Pasifik bölgesindeki küresel ve bölgesel güvenliği ilgilendiren meseleler hakkında Türkiye'nin görüşlerini dile getirmesi öngörülüyor.

'ÇOK BOYUTLU ORTAKLIK' HEDEFİ

Bakan Fidan'ın ayrıca Türkiye ve Endonezya'nın Birleşmiş Milletler, İİT, G20, ASEAN, MIKTA ve D-8 gibi çok taraflı teşkilatlar ve platformlardaki iş birliğine değinmesi, Türkiye'nin 'Yeniden Asya Girişimi' ile bölgenin barış ve refahına yönelik iş birliğini güçlendirmeyi, çok boyutlu ortaklıkları derinleştirmeyi ve sürdürülebilir istikrara katkı sağlamayı hedeflediğini vurgulaması, bu kapsamda Türkiye'nin ASEAN Diyalog Ortaklığı girişimine yönelik Endonezya'nın çabaları ve desteğinden duyulan memnuniyeti dile getirmesi planlanıyor.

Kaynak: DHA

