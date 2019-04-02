Son Dakika Haberleri: Ankara'da Ukrayna Esintisi

Ankara'da Ukrayna Esintisi

1 saat önce

Ankara'da Ukrayna esintisi Ankara'da Ukrayna mutfağı şöleniANKARA - Ödüllü şef Yurii Kovryzhenko'nun katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilecek olan "Ukrayna Yemek Günleri" etkinliği öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

Ankara'da Ukrayna esintisi
Ankara'da Ukrayna mutfağı şöleni

ANKARA - Ödüllü şef Yurii Kovryzhenko'nun katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilecek olan "Ukrayna Yemek Günleri" etkinliği öncesinde basın toplantısı düzenlendi.
Ödüllü şef ve TV sunucusu Yurii Kovryzhenko'nun katılımıyla gerçekleştirilecek olan "Ukrayna Yemek Günleri" etkinliği öncesi Ankara HiltonSA'da basın toplantısı gerçekleştirildi. Şef Kovryzhenko, özel pişirme istasyonunda Ukrayna'ya özgü birkaç lezzeti basın mensuplarına sundu. Ukrayna Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenen etkinlik 3-4- 5 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Türk yemekleriyle ilgili görüş bildiren Şef Kovryzhenko, bir halkın kültürünü ve ruhunu hissetmek için en güzel tercihin sokak yemekleri olduğunu söyleyerek, " İstanbul'da olduğum zaman ben sokak yemeklerinin tadına bakmaya karar verdim. Bunlar arasında balık ekmeği çok beğendim. Balık çeşitlerinin tadına da bakma fırsatım oldu. Ankara'da sadece bir yere gidebildim ama oradaki meze çeşitliliği beni çok etkiledi. Ukrayna'da mezeler daha kolay şeylerden oluşuyor. Burada meze sunarken insanlar o kadar çok işlem yapıyor ve titizlikle çalışıyorlar. Özellikle yoğurtlu mezeler beni çok etkiledi. Bunun yanı sıra avokado ve karidesten yapılan mezeleri de çok beğendim" diye konuştu.
Programa Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybıha, Ankara HiltonSA genel müdürü Marc O. Schumacher katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:48 Kaynak: İHA

Şef, Ankara, Ukrayna, Kültür Sanat
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