Jandarma, başkentte çeşitli suçlara karışan 279 şüpheliyi gözaltına aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarma, başkentte çeşitli suçlara karışan 279 şüpheliyi gözaltına aldı

01.07.2022 19:34
Jandarma, başkentte çeşitli suçlara karışan 279 şüpheliyi gözaltına aldı

Jandarma ekipleri, başkentte haziran ayında çeşitli suçlara karışan 279 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri, başkentte haziran ayında çeşitli suçlara karışan 279 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına, tarihi eser kaçakçılarıyla mücadeleye ve siber olaylara müdahaleye ilişkin kent genelinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 23-29 Haziran'da yapılan araştırmalar sonucu, Sincan ilçesi Yenikent Ova Çayı mevkiinde G.K'nin kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaşan ekipler, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını yoğunlaştırarak, uyuşturucu arama köpekleriyle G.K.'nin ikamet adresinde ve Ova Çayı dere yatağında yapılan aramalarda, 213 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bir diğer uyuşturucu operasyonu ise Polatlı ilçesinde düzenlendi. Jandarma devriyesinde şüpheli hareketler sergileyen M.S.'nin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 4,2 gram metamfetamin ele geçirildi.

İki olayda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

37 hırsızlık şüphesi yakalandı

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Gölbaşı, Etimesgut, Mamak, Sincan ve Polatlı ilçelerinde meydana gelen 21 farklı hırsızlık olayını 23-29 Haziran arasında yürüttükleri çalışmalarla aydınlattı. Olayların şüphelileri olduğu tespit edilen 37 kişi yakalanırken 2'si çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Ayrıca, 23-29 Haziran'da jandarma ekipleri, yol kontrol noktaları ile devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 236 şüpheliyi gözaltına aldı.

2 bin 212 sosyal medya ile URL adresi incelendi

Ekipler, 1-30 Haziran'da sanal devriye faaliyetleri kapsamında da 2 bin 212 sosyal medya/URL adresinde inceleme ve araştırma gerçekleştirdi.

Çalışmada, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı belirlenen 209, müstehcen ve fuhuş içerikli paylaşım yapan 76 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, "oltalama" metoduyla dolandırıcılık faaliyetinde bulunan 8 internet sitesi ise Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine bildirilerek, bunlara erişim engellendi.

526 eski eser ele geçirildi

Jandarma ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 24 Haziran'da farklı ilçelerde yol kontrol ve devriye çalışması başlattı.

Beypazarı ilçesi Dibecik Mahallesi ile Boyalı Mahallesi'nde de asayiş kontrollerinde şüpheli hareketler sergileyen K.A., Ş.S., H.G. ve Y.G'nin araçlarında ve üstlerinde yapılan aramalarda, 518 sikke, 7 süs eşyası ve 9 santimetre uzunluğunda bir heykel olmak üzere toplamda 526 eski eser ele geçirdi.

Eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edilmek üzere el konuldu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince haziran ayında çeşitli suçlardan gözaltına alınan kişi sayısı toplamda 279 oldu.

YORUMLAR
500
Van'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı Van'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı 'Tümör' operasyonunda 215 şüpheli gözaltına alındı 'Tümör' operasyonunda 215 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma, başkentte çeşitli suçlara karışan 279 şüpheliyi gözaltına aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:48 Galatasaray ilk kez Kuwait Airways hakkında açıklama yaptı: Sponsorluk iddiaları doğru, başlangıç noktasındayız
20:43 Kadının "taciz etti" iddiası üzerine vatandaşlar yardıma koştu! Olayın aslı bambaşka çıktı
19:58 Süper Lig fikstür çekimleri 4 Temmuz'da başlayacak
19:49 Türkiye ile Ermenistan arasında sınırların açılması ve hava kargo ticareti başlatılması kararları alındı
18:54 Fenerbahçe taraftarını sevindirecek haber geldi! Kim Min-Jae bir sene daha takımda kalma sözü verdi
18:43 Liverpool, yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
18:05 Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira
17:49 TV8.5 için bomba iddia! Kanal duayen gazeteci Şansal Büyüka ile görüştü
17:10 Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor
17:06 Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 21:16:14. #1.13#
SON DAKİKA: Jandarma, başkentte çeşitli suçlara karışan 279 şüpheliyi gözaltına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement