Jandarma, başkentte çeşitli suçlara karışan 279 şüpheliyi gözaltına aldı

Jandarma ekipleri, başkentte haziran ayında çeşitli suçlara karışan 279 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına, tarihi eser kaçakçılarıyla mücadeleye ve siber olaylara müdahaleye ilişkin kent genelinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 23-29 Haziran'da yapılan araştırmalar sonucu, Sincan ilçesi Yenikent Ova Çayı mevkiinde G.K'nin kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaşan ekipler, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını yoğunlaştırarak, uyuşturucu arama köpekleriyle G.K.'nin ikamet adresinde ve Ova Çayı dere yatağında yapılan aramalarda, 213 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bir diğer uyuşturucu operasyonu ise Polatlı ilçesinde düzenlendi. Jandarma devriyesinde şüpheli hareketler sergileyen M.S.'nin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 4,2 gram metamfetamin ele geçirildi.

İki olayda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

37 hırsızlık şüphesi yakalandı

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Gölbaşı, Etimesgut, Mamak, Sincan ve Polatlı ilçelerinde meydana gelen 21 farklı hırsızlık olayını 23-29 Haziran arasında yürüttükleri çalışmalarla aydınlattı. Olayların şüphelileri olduğu tespit edilen 37 kişi yakalanırken 2'si çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Ayrıca, 23-29 Haziran'da jandarma ekipleri, yol kontrol noktaları ile devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 236 şüpheliyi gözaltına aldı.

2 bin 212 sosyal medya ile URL adresi incelendi

Ekipler, 1-30 Haziran'da sanal devriye faaliyetleri kapsamında da 2 bin 212 sosyal medya/URL adresinde inceleme ve araştırma gerçekleştirdi.

Çalışmada, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı belirlenen 209, müstehcen ve fuhuş içerikli paylaşım yapan 76 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, "oltalama" metoduyla dolandırıcılık faaliyetinde bulunan 8 internet sitesi ise Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine bildirilerek, bunlara erişim engellendi.

526 eski eser ele geçirildi

Jandarma ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 24 Haziran'da farklı ilçelerde yol kontrol ve devriye çalışması başlattı.

Beypazarı ilçesi Dibecik Mahallesi ile Boyalı Mahallesi'nde de asayiş kontrollerinde şüpheli hareketler sergileyen K.A., Ş.S., H.G. ve Y.G'nin araçlarında ve üstlerinde yapılan aramalarda, 518 sikke, 7 süs eşyası ve 9 santimetre uzunluğunda bir heykel olmak üzere toplamda 526 eski eser ele geçirdi.

Eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edilmek üzere el konuldu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince haziran ayında çeşitli suçlardan gözaltına alınan kişi sayısı toplamda 279 oldu.