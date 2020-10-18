Son dakika... Ankara'da 'virüs' görünümlü maske ile koronavirüs uyarısı - Son Dakika

Son dakika... Ankara'da 'virüs' görünümlü maske ile koronavirüs uyarısı

18.10.2020 10:19
Son dakika... Ankara'da 'virüs' görünümlü maske ile koronavirüs uyarısı, System.String[]

Son dakika haber: ANKARA'da yönetmen Halit Karadağ (35), yüzüne taktığı 'virüs' görünümlü maskeyle sokaklarda gezerek, sosyal mesafeye uyulup, maske takılması konusunda uyarılarda bulunuyor.

ANKARA'da yönetmen Halit Karadağ (35), yüzüne taktığı 'virüs' görünümlü maskeyle sokaklarda gezerek, sosyal mesafeye uyulup, maske takılması konusunda uyarılarda bulunuyor. Karadağ, "İnsanları nisan ayından bu zamana maske konusunda daha duyarlı gördüm; ama sosyal mesafeyi çok dikkate almıyorlar. Onları sosyal mesafe konusunda uyardık" dedi.

Başkentte yaşayan yönetmen Halit Karadağ, internet üzerinden sipariş ettiği maskeyi yeşile boyayıp, 'virüs' görünümü kazandırdı. İlk olarak nisan ayında maskeyle sokağa çıkıp, halkı uyaran Karadağ, kentte artan vakalara dikkat çekmek için yeniden maskeyle sokağa çıktı. Karadağ, Çankaya'da bulunan kafe, spor salonu ve pazarlarda gezerek, özellikle sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Sıhhiye'de bulunan sosyete pazarını da ziyaret eden Karadağ, pazarın kalabalıklığı ve sosyal mesafeye uyulmadığını görünce pazara girerek, alanda dolaşanları uyardı. Karadağ'ı görenler de maske takıp, ellerine dezenfektan sıktı.

'SOSYAL MESAFEYİ ÇOK DİKKATE ALMIYORLAR'Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, herkesi virüse karşı uyarmak amacıyla tekrar sokağa çıktığını söyleyen Halit Karadağ, "İnsanları nisan ayından bu zamana maske konusunda daha duyarlı gördüm ama sosyal mesafeyi çok dikkate almıyorlar. Onları sosyal mesafe konusunda uyardık. Benden memnun olup olmadıklarını sordum. Özellikle pazarlarda işlerini çok etkilemediğimin farkına vardım. Benimle yaşamaya alıştıklarını söylediler. Vatandaşlar önce çok dost canlısı yaklaşıyorlar ve sonra üzerime dezenfektan sıkıyorlar" dedi.'ÇAY İKRAM ETMEK İSTEYENLER OLDU'

Kafe ve spor salonlarında da uyarılarda bulunduklarını söyleyen Karadağ, "Bir kafeye gittik. Oradaki önlemler güzeldi. Sosyal mesafeyi sağlamak adına cansız mankenler kullanmışlardı. Spor salonuna gittiğimizde beni aldıkları önlemlerle zayıflattılar. Pazarda ise insanlar benden memnun görünüyorlardı. Kalabalıkta çok fazla sosyal mesafeye uyulmuyordu. Çay ikram etmek isteyenler, evine davet etmek isteyenler oldu. Ben de elinizi yıkamazsanız, gerekli önlemlerinizi almazsanız, büyük bir memnuniyetle evinize gelirim dedim" diye konuştu.

Son dakika... Ankara'da 'virüs' görünümlü maske ile koronavirüs uyarısı
Son dakika... Ankara'da 'virüs' görünümlü maske ile koronavirüs uyarısı
Son dakika... Ankara'da 'virüs' görünümlü maske ile koronavirüs uyarısı
Son dakika... Ankara'da 'virüs' görünümlü maske ile koronavirüs uyarısı
Son dakika... Ankara'da 'virüs' görünümlü maske ile koronavirüs uyarısı
Son dakika... Ankara'da 'virüs' görünümlü maske ile koronavirüs uyarısı
Son dakika... Ankara'da 'virüs' görünümlü maske ile koronavirüs uyarısı
Son dakika... Ankara'da 'virüs' görünümlü maske ile koronavirüs uyarısı
Son dakika... Ankara'da 'virüs' görünümlü maske ile koronavirüs uyarısı
Son dakika... Ankara'da 'virüs' görünümlü maske ile koronavirüs uyarısı
Son dakika... Ankara'da 'virüs' görünümlü maske ile koronavirüs uyarısı
Son dakika... Ankara'da 'virüs' görünümlü maske ile koronavirüs uyarısı
Son dakika... Ankara'da 'virüs' görünümlü maske ile koronavirüs uyarısı
Son dakika... Ankara'da 'virüs' görünümlü maske ile koronavirüs uyarısı
Son dakika... Ankara'da 'virüs' görünümlü maske ile koronavirüs uyarısı

Yönetmen, Karadağ, Ankara, Nisan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Ankara'da 'virüs' görünümlü maske ile koronavirüs uyarısı - Son Dakika

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