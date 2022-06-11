Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

11.06.2022 19:22

Ankara'da yaşanan selde 1 servis sürücüsü yaşamını yitirdi. Acı haberi duyuran İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, ölen kişinin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Ankara'daki sağanakta Altındağ'daki Tatlar Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapılan servis sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.

"CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI"

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ölen kişinin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. Bakan Yardımcısı şu ifadeleri kullandı: "Ankara'da sele kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Allah rahmet eylesin."

MANSUR YAVAŞ: 35 VATANDAŞIMIZ KURTARILDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte etkili olan yağışlar hakkındaki son durumla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Yavaş, " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün yaptığı turuncu uyarı sonucunda Ankara merkezinde fırtınayla birlikte görülen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle şu ana kadar 300 bölgede su baskını 35 ağaç devrilmesi 23 çatı uçması 3 elektrik direği devirmesi ihbarı ulaştı. 35 vatandaşımız kurtarıldı. Yağışlar Ankara'nın genelinde hüküm sürdü. 1277 araç 3138 personel alanda çalışmaktadır. Mağduriyetin giderilmesi için 153 numaralı telefonumuzu arayabilirsiniz. Yağışlar salı gününe kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

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