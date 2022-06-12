Yaşanan sel felaketinde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Yaşanan sel felaketinde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor

12.06.2022 11:28

Yaşanan sel felaketinde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor Dün Ankara'da yaşanan sel felaketi sonrası 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi kayboldu.

Yaşanan sel felaketinde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor

ANKARA - Dün Ankara'da yaşanan sel felaketi sonrası 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi kayboldu. Kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Dün Ankara'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonucu Ankara'nın birçok bölgesinde sel felaketi ve su baskınları meydana geldi. Yaşanan sel felaketlerinden biri ise Altındağ Karapürçek Mahallesi'ndeki Tatlar Deresi'nde gerçekleşti. Derenin taşması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, aynı bölgeden 1 vatandaş için ise kayıp ihbarı yapılmıştı. Daha sonra kayıp vatandaşın aracı, selde sürüklenmiş olarak dere yatağında bulundu.

Kayıp vatandaşı arama çalışmaları sürüyor

Kayıp vatandaşı arama çalışmaları Tatlar Deresi'nin bulunduğu 15 kilometrekarelik alan içerisinde devam ediyor. Arama çalışmaları çerçevesinde Çubuk Barajı alanında da arama kurtarma yapılıyor. Arama çalışmalarına bir tabur JAK, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ve birçok sivil toplum kuruşu katılıyor.

Yaşanan sel felaketinde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor
Yaşanan sel felaketinde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor
Yaşanan sel felaketinde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor
Yaşanan sel felaketinde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor
Yaşanan sel felaketinde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor
Yaşanan sel felaketinde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor
Yaşanan sel felaketinde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor
Yaşanan sel felaketinde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor
Yaşanan sel felaketinde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor
Yaşanan sel felaketinde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor
Yaşanan sel felaketinde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşanan sel felaketinde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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