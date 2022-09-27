Ankara'dan 3 bin kadın Kırşehir'i ziyaret edecek - Son Dakika
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Ankara'dan 3 bin kadın Kırşehir'i ziyaret edecek

27.09.2022 14:56
Ankara'dan 3 bin kadın Kırşehir'i ziyaret edecek

Ankara'da yaşayan 3 bin kadının bir ay içerisinde Kırşehir'in tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret edeceği bildirildi.

Ankara'da yaşayan 3 bin kadının bir ay içerisinde Kırşehir'in tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret edeceği bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, yaptığı yazılı açıklamada, Akyurt Belediyesinin kültür organizasyonu kapsamında Kırşehir'e kadınlar için gezi programları düzenlendiğini belirtti.

Gezilerin yaklaşık bir ay süreceğini ifade eden Çalışır, ilk gün ziyaretine iki otobüsle 100 kadının geldiğini aktardı.

Kadınların, Kırşehir'in tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret ettiğini vurgulayan Çalışır, şunları kaydetti:

"Akyurt Belediyesinin sağladığı imkanlarla bir ay boyunca her gün 100 olmak üzere 3 bin kadın ilimize gelecek. Günübirlik yapılacak gezide hanımlara İl Müdürlüğümüzden görevlendirdiğimiz rehber eşliğinde, Kent Park, Ahi Evran Külliyesi, Cacabey Medresesi, Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi ve Hamidiye Camii gezdiriliyor. Hanımlar bu kültür gezisiyle daha önce görme fırsatı bulamadıkları yerleri gezerek tarihi ve kültürel miraslarımızı yakından tanıma fırsatı buluyor."

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Kaynak: AA

Kırşehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'dan 3 bin kadın Kırşehir'i ziyaret edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'dan 3 bin kadın Kırşehir'i ziyaret edecek - Son Dakika
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