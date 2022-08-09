Erdoğan'ın ziyaretinden duvara asılan görseller bugün kaldırıldı ve Hacı Bektaş-i Veli ile Hz. Ali'yi tasvir eden görseller eski yerlerine tekrar asıldı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erdoğan'ın Ziyareti İçin Kaldırılan Görseller Cemevinin Duvarına Yeniden Asıldı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.