Ankara'daki olimpik deneme yarışları sona erdi - Son Dakika

Ankara'daki olimpik deneme yarışları sona erdi

Türkiye Atletizm Federasyonu takviminin yaz sezonundaki ilk pist yarışması Ankara'da sona erdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu takviminin yaz sezonundaki ilk pist yarışması Ankara'da sona erdi.

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Federasyonda yapılan açıklamaya göre, Ali Naili Moran Atletizm Pisti'nde düzenlenen sezonun ilk açık saha olimpik deneme yarışması iki gün sürdü.

Yaklaşık 300 atletin kayıt yaptırdığı organizasyon büyükler, 20 ve 18 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirildi.

İki günlük yarışmalarda iki Türkiye rekoru kırılırken bir rekor da yenilendi.

Yarışmaların ilk gününde Sinan Ören'in 300 metrede kırdığı büyükler ve 23 yaş altı Türkiye rekorlarının yanı sıra, Mikdat Sevler de 13.81 ile kendisine ait Türkiye rekorunu egale etmişti.

Yarışların ikinci günde ise pistte 200 metre ve 300 metre engelli, sahada ise atma ve atlama müsabakaları gerçekleştirildi.

Büyüklerde ilk kez koşulan 300 metre engellide Sinan Ören, 34.93'lük performansıyla en iyi derecenin sahibi oldu. Bu branşta yıldızlar 18 yaş altı rekorunun sahibi olan Berke Akçam ise, 20 yaş altı grubunda 36.76 ile en iyi dereceye imza attı.

Erkekler 200 metrede eski Türkiye rekortmeni ve Şampiyonu İzzet Safer hem seçmede hem finalde 21.47 koştu. Seçmede Akın Özyürek 21.35, Kayhan Özer ise 21.41'lik dereceler yaptılar. 400 metre Gençler Şampiyonu İlyas Çanakçı ise seçmede 21.52'lik derece ile koştu.

Kadınlar yüksek atlamada Buse Savaşkan 1.73'lük dereceyle yarışmayı kazanırken, 200 metrede Ecenaz Kara ise 24.88 koşarak en iyi derecesini 25 saniyenin altına indirdi.

Olimpik deneme yarışmalarının ikincisi gelecek hafta sonu Eskişehir'de yapılacak.

Sinan Ören, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:23 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ankara'daki olimpik deneme yarışları sona erdi - Son Dakika Spor
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