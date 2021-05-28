Üye Girişi
Ankara'daki sağlık çalışanlarına yönelik saldırı davası ertelendi - Son Dakika

Ankara'daki sağlık çalışanlarına yönelik saldırı davası ertelendi

28.05.2021 12:23
Ankara'daki sağlık çalışanlarına yönelik saldırı davası ertelendi, System.String[]

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin yürütülen dava ileri bir tarihe ertelendi.

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin yürütülen dava ileri bir tarihe ertelendi.

Tutuksuz olarak yargılanan 5 sanık hakkındaki dava, sanık avukatının mazeret bildirerek duruşmaya gelmemesi üzerine ertelendi.

Keçiören Eğitim ve Araştırma hastanesinde yaşanan olayda, silahlı kavga sonrası yaralanan Ahmet Öztaş'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesi üzerine Öztaş'ın yakınları hastane çalışanlarına saldırmıştı. Kendilerini korumaya çalışan sağlık çalışanları da ameliyathanenin kapısını kapatıp barikat kurmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Soykan Kamay ve Muhammet Devran Özel tutuklanırken, Fırat Öztaş, Yasin Özel ve Mehmet Sadık Özel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılık tarafından yaşanan olayla ilgili hazırlanan iddianamede 5 kişi hakkında 'kamu malına zarar vermek' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugün görülen duruşmada sanıkların tamamı önceki beyanlarını tekrar ederek beraatini talep ederken, Sağlık Bakanlığı tarafından gösterilen 2 bin TL'lik zarar bedelinin de sanıklar tarafından ödendiği dosyaya eklendiği belirtildi. Sanık avukatı Kemal Bayram'ın mazerete vererek duruşmaya katılmayacağını belirtmesi üzerine mahkeme heyeti, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesini ve eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ANKARA

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ahmet Öztaş, Hastane, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'daki sağlık çalışanlarına yönelik saldırı davası ertelendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Selahattin Demirtaş, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik sözlerinden dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı Son Dakika! Selahattin Demirtaş, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik sözlerinden dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Taksim Camii'nin minberine kılıçla çıkmamasının nedeni tarihi bir geleneğe dayanıyor Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Taksim Camii'nin minberine kılıçla çıkmamasının nedeni tarihi bir geleneğe dayanıyor Taksim Camii açıldı! Özellikleriyle Selçuklu ve Osmanlı geleneğini sürdürüyor Taksim Camii açıldı! Özellikleriyle Selçuklu ve Osmanlı geleneğini sürdürüyor Taksim Camii'ne sığmayan kalabalık meydanı doldurdu! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek Taksim Camii'ne sığmayan kalabalık meydanı doldurdu! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler

Son Dakika Haberleri
14:02 Son Dakika! Selahattin Demirtaş, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik sözlerinden dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı
13:54 Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını oldu
13:51 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Taksim Camii'nin minberine kılıçla çıkmamasının nedeni tarihi bir geleneğe dayanıyor
13:50 Bombaları art arda patlatan Trabzonspor'da Hamsik çılgınlığı yaşanıyor
13:44 Taksim Camii açıldı! Özellikleriyle Selçuklu ve Osmanlı geleneğini sürdürüyor
13:18 Fatih Terim konusunda Mustafa Cengiz son noktayı koydu: İnsan düşmanıyla çalışmaz
13:12 Taksim Camii'ne sığmayan kalabalık meydanı doldurdu! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek
13:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışa dakikalar kala Taksim Camii paylaşımı yaptı
13:08 Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar
13:06 Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı
Boş tabut, cenaze aracının arkasında metrelerce sürüklendi! Yürekleri ağza getiren olay saniye saniye görüntülendi Boş tabut, cenaze aracının arkasında metrelerce sürüklendi! Yürekleri ağza getiren olay saniye saniye görüntülendi         
14:02
Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını oldu Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını oldu         
13:54
Bombaları art arda patlatan Trabzonspor'da Hamsik çılgınlığı yaşanıyor Bombaları art arda patlatan Trabzonspor'da Hamsik çılgınlığı yaşanıyor         
13:50
Fatih Terim konusunda Mustafa Cengiz son noktayı koydu: İnsan düşmanıyla çalışmaz Fatih Terim konusunda Mustafa Cengiz son noktayı koydu: İnsan düşmanıyla çalışmaz         
13:18
Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler         
13:12
Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı         
13:07
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı         
11:18
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi         
10:06
Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı         
10:02
Kuyumculardan kripto para yatırımcılarına uyarı: Sonunuz mortgage mağdurları gibi olabilir Kuyumculardan kripto para yatırımcılarına uyarı: Sonunuz mortgage mağdurları gibi olabilir         
09:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor         
09:35
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi         
22:46
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 14:06:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'daki sağlık çalışanlarına yönelik saldırı davası ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement