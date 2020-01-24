Ankara'daki tren kazası davasında müştekiler dinlendi - Son Dakika

ANKARA'da 13 Aralık 2018'de meydana gelen, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin de yaralandığı Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili 1'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Müştekilerin beyanlarının alındığı duruşmada mahkeme, tutuklu sanık tren teşkil memuru (makasçı) Osman Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 16 Mart tarihine erteledi.

Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 2'nci duruşmasına, tutuklu sanık Osman Yıldırım, tutuksuz sanıklar, kazada yaşamını yitirenlerin yakınları ile müştekiler katıldı.

Mahkeme, sanık savunmalarının tamamlandığını belirterek, kazada yaralanan müştekileri dinledi.

'TREN EN SON 82 KİLOMETRE HIZDAYDI'

Kaza sırasında birinci vagonda bulunan ve ağır yaralanan Burcu Borulday, "Trenin 30 kilometre hızla gitmesi gerekiyormuş. Ben en son baktığımda 82 kilometredeydi. Zaten 6 dakika sonra kaza oldu. 65 dakika enkaz altında kaldım. Kazada ölen birçok kişi benim yanımdaydı" dedi. Kazanın sorumlusunun sanık Osman Yıldırım olarak gösterildiğini belirten Borulday, "Kazanın sorumlusu tam anlamıyla bir sistem kurulmadan YHT'nin açılmasına izin veren yetkililerdir. Sorumlulardan şikayetçiyim" diye konuştu.

'OSMAN YILDIRIM'IN TAHLİYE EDİLMESİ GEREKİYOR'

Kaza sırasında yine birinci vagonda bulunan ve ağır yaralanan avukat Gökhan Candoğan, kazanın, hattın sinyalizasyon tamamlanmadan açılmasından kaynaklandığını savunarak, dönemin TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ve şu anki Genel Müdür Ali İhsan Uygur 'dan şikayetçi olduğunu söyledi. Candoğan, makasçı Osman Yıldırım'un tutuksuz yargılanması gerektiğini de belirterek, "Bu kazada en son ihmali olan kişi Osman Yıldırım'dır. Mahkemenizin Yıldırım'ı tahliye etmesi gerekiyor" dedi.

'KAZADAN 2 GÜN SONRA KENDİME GELDİM'

Kazaya karışan kılavuz trenin ikinci makinisti Kenan Günay ise Eryaman 'a kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını belirterek, "Trenin birinci makinisti Kadir Ünal , kontrolör Emin Ercan ile kurumun verdiği GSM-R telefonu üzerinden görüşme yapmış. Kontrolör, Eryaman'dan Hipodrom'a yavaş yavaş gelip orada durmamızı, burada tekrar görüşmemizi söylemiş. Ben kabinde yardımcı makinist koltuğundaydım. Travmadan dolayı kaza anını hatırlamıyorum. Kazadan sonraki 2 günü de hatırlamıyorum. Kurumun bu kazadan ders çıkarıp tedbir almasını istiyorum. Sorumlu kimse şikayetçiyim" diye konuştu.

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş İLE TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN KATILMA TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Müştekilerin dinlenmesinin ardandan söz alan TCDD Taşımacılık A.Ş ile TCDD Genel Müdürlüğü avukatları, kurumun maddi zararları olduğu gerekçesiyle davaya katılma talebinde bulundu. YHT'lerin genel kuralın aksine gidiş yönü olarak Hat-2'yi kullandığını, bu sebeple kazaya yol açtığını söyleyen kurum avukatları, kılavuz trenin makinistinin de seferine geç başlaması dolayısıyla kazanın oluştuğunu ileri sürdü. Mahkeme, avukatların katılma taleplerini kurumun kazada kusurlu olduğu gerekçesiyle reddetti. Mahkeme ayrıca kazada hayatını kaybeden makinistler Adem Yaşar ile Hulusi Böler'in de kusurlu olmaları sebebiyle yakınlarının katılma taleplerini reddetti.

Taleplerin alınmasının ardından ara kararını veren mahkeme, sanık Osman Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 16 Mart 2020'ye erteledi.