Ankara'daki TÜBİTAK SAGE tesisinde patlama meydana geldi: 1 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Ankara'daki TÜBİTAK SAGE tesisinde patlama meydana geldi: 1 kişi yaşamını yitirdi

Ankara\'daki TÜBİTAK SAGE tesisinde patlama meydana geldi: 1 kişi yaşamını yitirdi
Son Güncelleme: 25.09.2023 18:19

Ankara Valiliği, Mamak ilçesinde bulunan TÜBİTAK SAGE tesisinde patlama meydana geldiğini bildirdi. Patlamada bir kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK-SAGE) tesislerinde atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

KİMYASALLARDAN KAYNAKLI PATLAMA MEYDANA GELDİ

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Mamak'ın Gökçeyurt Mahallesi'ndeki TÜBİTAK-SAGE tesisinde saat 16.40'ta atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Açıklamada, patlamayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı bildirildi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayda başka yaralanan bulunmadığını, yangının söz konusu olmadığını bildirdi.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3. Sayfa

Tübitak, Ankara, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'daki TÜBİTAK SAGE tesisinde patlama meydana geldi: 1 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'daki TÜBİTAK SAGE tesisinde patlama meydana geldi: 1 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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