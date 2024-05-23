Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek - Son Dakika
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Dünya

Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek

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Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek olan Reisi'nin cenaze töreninde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

23.05.2024 08:55
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İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasının ardından 3 gün sürecek cenaze törenlerinde bugün son gün. İranlılar İbrahim Reisi'yi bugün son yolculuğuna uğurlayacak. Reisi, doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek.

VEDA TÖRENİNE ON BİNLER KATILDI

Tebriz'de başlayan törenin ikinci durağı olan başkent Tahran'daki tören ise dün gerçekleşti. On binlerce kişi, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler için düzenlenen veda törenine katıldı. Cenaze namazını dini lider Ayetullah Hamaney kıldırdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Türkiye'yi temsilen Tahran'da taziye merasimine katıldı.

Cenaze töreninin 3. günü! Reisi bugün doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek

AĞITLAR YAKARAK GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Başkentteki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde düzenlenen törende, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri de yer aldı. Törene Reisi ve beraberindeki 7 kişinin cenazeleri de getirildi. Cumhurbaşkanlarına veda eden Tahranlılar ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğuldu.

Cenaze töreninin 3. günü! Reisi bugün doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek

YILMAZ VE FİDAN DA TAHRAN'DA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi'nin taziye törenine katılmak için Tahran'a gitti. Devlet ve hükümet başkanları ile bakanların katıldığı törende Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

Cenaze töreninin 3. günü! Reisi bugün doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek

İran'ın en kutsal kenti Meşhed'de düzenlenecek törenin ardından Reisi'nin cenazesi burada defnedilecek. İran'ın merhum Dışişleri Bakanı "Hüseyin Emir Abdullahiyan" içinse Tahran'daki Dışişleri Bakanlığında cenaze töreni yapılacak.

Cenaze töreninin 3. günü! Reisi bugün doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
Cenaze töreninin 3. günü! Reisi bugün doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
Cenaze töreninin 3. günü! Reisi bugün doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
Cenaze töreninin 3. günü! Reisi bugün doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
Cenaze töreninin 3. günü! Reisi bugün doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed\'de toprağa verilecek

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Son Dakika Dünya Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek - Son Dakika
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