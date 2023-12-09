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Ankara'daki vahşete sessiz kalamadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak köpekleri mesajı: Bu sorunu çözüme kavuşturacağız - Son Dakika
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Ankara'daki vahşete sessiz kalamadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak köpekleri mesajı: Bu sorunu çözüme kavuşturacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 9 yaşındaki çocukla ilgili konuştu. Başıboş sokak hayvanları ile ilgili artan şikayetlerin farkında olduklarını belirten Erdoğan, ''Önceki gün Ankara'da bir evladımızın ağır yaralandığı elim hadise yüreğimizi dağladı. Bu sorunu inancımız, kültürümüz ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız.'' dedi.

09.12.2023 - 16:04,  Güncelleme: 16:08
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Ankara'nın Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi'nde okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki Tunahan'ın ağır yaralanması tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan ve hala yaşam mücadelesi veren küçük çocuğun tedavisi sürürken, başıboş köpekler sorunu yeniden gündeme geldi. Konuya dair bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan şikayetlerin farkında olduklarını ve sorunu mutlaka çözeceklerini söyledi.

"ARTAN ŞİKAYETLERİN FARKINDAYIZ, SORUNU ÇÖZECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başıboş sokak köpeklerinin zarar verdiği insanlarımızın haklarını korumanın da görevimiz olduğunu bilinciyle hareket ediyoruz. Başıboş sokak hayvanları ile ilgili artan şikayetlerin farkındayız. Önceki gün Ankara'da bir evladımızın ağır yaralandığı elim hadise yüreğimizi dağladı… Bu sorunu inancımız, kültürümüz ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız." dedi.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN DURUMU İYİYE GİDİYOR

Öte yandan küçük çocuğun son durumuyla ilgili bir açıklama yapan baba Halil Yılmaz, oğlunun durumun iyiye gittiğini söyledi. Tunahan'ı yoğun bakım bölümünde kısa süreli ziyaret ettiğini dile getiren Yılmaz, "Şu anda az önce yanımdaydım. Yoğun bakıma ünitesine girdim. Doktorlarımız sağ olsun elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Dualarını eksik etmesinler bizden. Allah dualarını kabul etsin. Benim çocuğum bugün gördüğümde nefes almaya çalışıyordu. Daha önce makineye bağlıydı, böyle bir tepki vermiyordu şu anda nefes almaya çalışıyor, yaralarını pansuman etmeye çalışıyorlar. Doktorlarımız daha iyi bilir, bu şekilde bilgi verdiler, iyiye gidiyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUĞUMU RESMEN YEMİŞLER"

Baba olayla ilgili daha önce yaptığı açıklamada ise "Bugün benim evladımın yarın sizin evladınızın başına gelir. Bu durmaz. Geçenlerde sabah işe gidiyordum. Sabah 3 tane çocuğa saldırdılar. Sabah o saatte okula mı gidilir? Bana bile saldırdılar. Ürperdim. Doktorlar durumunun kritik olduğunu söylüyorlar. Benim çocuğumun yaşaması Allah'ın bir mucizesi olur. Benim çocuğumu ısırmamışlar, resmen yemişler." demişti.

Ankara\'daki vahşete sessiz kalamadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan sokak köpekleri mesajı: Bu sorunu çözüme kavuşturacağız
YORUMLAR (1)
  • Emekli Tahminci: Sayın cumhurbaşkanımiz bu kelimeyi soyleyeli bir yil oldu icraat sıfır Yanıtla 22 1

Ankara, Hukuk, 3. Sayfa, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Ankara'daki vahşete sessiz kalamadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak köpekleri mesajı: Bu sorunu çözüme kavuşturacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'daki vahşete sessiz kalamadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak köpekleri mesajı: Bu sorunu çözüme kavuşturacağız - Son Dakika
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