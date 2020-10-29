Ankara Devlet Opera ve Balesinden "Cumhuriyet Bayramı Konseri" - Son Dakika

Ankara Devlet Opera ve Balesi, Cumhuriyet'in ilanının 97'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği "Cumhuriyet Bayramı Konseri"nde sanatseverlerle buluştu.

Şef Sunay Muratov yönetiminde Opera Sahnesi'nde düzenlenen konserde Rossini, Bizet, Puccini gibi dünyaca tanınmış bestecilerin aryaları, besteci Muammer Sun'un Cumhuriyet film müziklerinden "Bozkırın Sesi" ve Kurtuluş film müziklerinden "Sevda Çiçeği" ile " İzmir'in Kavakları" gibi sevilen eserler seslendirildi.

Ankara Devlet Opera ve Balesinin ödüllü sanatçıları soprano Görkem Ezgi Yıldırım, mezzo soprano Ezgi Karakaya, tenor Emre Akkuş ve Cem Beran Sertkaya'nın sahne aldığı konser, 10. Yıl Marşı ile sona erdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ateş ölçümü yapılarak salona alınan ve maske takan seyirciler, sosyal mesafe kuralı çerçevesinde belirlenen yerlerden konseri izledi.

Cumhuriyet Bayramı Konseri yarın da gerçekleştirilecek.