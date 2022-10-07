Ankara gündem haberi | Ankara'da Yapılacak 3 Yeni Metro Hattının Projeleri İçin İmzalar Atıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3 yeni metro hattının proje yapım hizmetleri ihalelerinin sözleşmelerini imzaladı. İmza töreninde konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, kentleşme açısından toplu taşımanın olmazsa olmaz olduğunu belirterek projelerin Ankara için hayırlı olmasını diledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte raylı sistem ağını genişletecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Başkente yeni metro hatları kazandırılması amacıyla harekete geçen ABB, "M2 Hattının Koru- Yaşamkent ve Koru Bağlıca Raylı Sistem Uzatma Hatları", "M4 Hattının Şehitler-Forum Raylı Sistem Uzatma Hattı" ve "M5 Hattı Kızılay-Dikmen Raylı Sistem Hattı ve Kuğulu Park-Atakule-Turan Güneş Arası Finüküler Hattı" yapım hizmetleri için ağustos ayında gerçekleştirilen ihaleleri kazanan Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik (TÜMAŞ) ve ARUP ile sözleşme imzaladı.

YAVAŞ: "MESELE VATANDAŞIN KONFORU…"

Başkanlık makamında gerçekleşen sözleşme imza törenine, ABB Başkanı Mansur Yavaş, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, TÜMAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Heperler ile ARUP Genel Müdürü Serdar Karahasanoğlu katıldı.

Yavaş, imza töreninde yaptığı konuşmada kentleşme açısından toplu taşımanın önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ankara'daki problem şu; biz geldiğimizde hazır hiçbir proje yoktu. Projesini tamamladığımız Dikimevi-Natoyolu hattı için bakanlık onayından çıktıktan sonra başlayacağız. Bu yeni hatların projeleri için 12 ay süre koyduk. Araç sayısı artıyor. Kentleşme açısından da toplu ulaşım olmazsa olmaz. Her şey para için, kar için yapılmaz. Bizden sonrakiler inşallah bizlere çok dua ederler bu projeler nedeniyle… Hayırlı olsun diyorum. Başarılar diliyorum hepinize, hepimize aynı zamanda da…"

"ANKARA'YA HAYIRLI OLSUN"

Yapımlarına başlanacak hatlar ile ilgili detaylı bilgi veren EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, "Belediyemizce projesi yürütülen bir tanesi de sonuçlanan 7,4 kilometrelik ANKARAY hattı Bakanlık'ta onayda… İvedilikle yapım ihalesine çıkılacak. Toplamda 26 kilometrelik 3 tane hatla ilgili olarak proje çalışmalarında imza aşamasına geldik" dedi.

M2 Çayyolu ve M4 Keçiören Uzatma Hatları Proje ihalelerini kazanan ARUP ve M5 Hattı Kızılay-Dikmen Raylı Sistem Hattı ve Kuğulu Park-Atakule-Turan Güneş Arası Finüküler Hattı proje ihalesini kazanan TPF GETİNSA-TÜMAŞ Ortaklığı yetkilileri konuyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle paylaştılar:

-ARUP Genel Müdürü Serdar Karahasanoğlu: "Ankara için hayırlı olsun. Biz çok istekliydik ve çok şükür ki kazandık. Ankara'ya en iyi şekilde bir hizmet vermek istiyoruz. Yolculuk sayılarına varıncaya kadar tekrar bir gözden geçiririz. Bizim üstlendiğimiz hatlar mevcut hatların devamı olduğu için çok fazla değişiklik yapamayacağız. Söylediğimiz gibi 12 ay içerisinde bütün projeleri tamamlayıp hazır hale getireceğiz. Herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz."

-TÜMAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Heperler: "Biz de Ankaralı olarak Ankara'ya hizmet etmekten hem onur duyacağız hem de çok iyi bir performans göstererek belirlenen sürede bitireceğimizi düşünüyoruz. Zamanın ne kadar kritik olduğunu ve bu zaman diliminde başarılı bir projeyi teslim etmenin ne kadar önemli olduğunun farkında ve bilincindeyiz. Bizimki yeni bir hat olduğu için güzergah ile ilgili belki biraz daha zamana ihtiyacımız olacak. Ancak 12 ayda bitirebileceğimize inancımız tam. Tekrar çok teşekkür ederiz."

YAŞAMKENT VE BAĞLICA'YA KONFORLU BİR ULAŞIM SAĞLANACAK

Ankara Kentsel Ulaşım Ana Planında (2015 yılı hedefli) yer alan ve 2014 yılında işletmeye açılan M2 Kızılay-Çayyolu hattının kentin batı aksında yer alan Yaşamkent ve Bağlıca'ya uzatılması sayesinde hem otobüs aktarmaları ve araç trafiği azalacak hem de yolculara daha konforlu ulaşım sağlanırken, zamandan tasarruf edilecek.

Projenin hayata geçirilmesiyle mevcut Koru İstasyonu'ndan sonra Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca kılçık hatlarına hizmet edecek ortak istasyondan sonra hat ikiye ayrılacak. Koru-Bağlıca hattı ayrıca güzergah üzerinde yer alan üniversite ve Bağlıca bölgesine hizmet edecek. Hattın 7,72 kilometre ve 5 istasyondan oluşması planlanıyor.

KEÇİÖREN METROSU FORUM'A UZAYACAK

Keçiören Metrosu'nun uzatılması projesi kapsamında 'Ulaşım Ana Planı' öngörülerinde yer alan (Gazino-Forum) Şehitler-Forum hattı, kentin kuzey yönünde işletilen Keçiören hattının son istasyonu olan Şehitler'den başlayarak depo sahasının yer alacağı Forum bölgesine uzatılacak. Bu aksta yer alan Sanatoryum Hastanesine, Ufuktepe ve Ovacık bölgelerine hizmet verecek olan hat, mevcut M4 hattının Dikmen'e uzatılması projesiyle de bir bütün olarak Kuzey-Güney aksında kesintisiz ulaşım sağlanmasını kolaylaştıracak. Proje, 4 istasyon ve 5,5 kilometreden oluşacak.

M5 Hattı olarak planlanan Kızılay-Dikmen Raylı Sistem Hattı mevcut Keçiören Hattı'nın güneyde Dikmen'e uzayan kısmını kapsayacak şekilde, 13 kilometre ve 10 istasyondan oluşması planlanıyor.

Ayrıca metronun Kuğulu Park İstasyonu'na aktarma yapacak olan Kuğulu Park-Atakule-Turan Güneş Füniküler hattı ise 3 km ve 3 istasyondan oluşacak.