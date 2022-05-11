Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Hemşireler Haftası'nı kutladı - Son Dakika
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Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Hemşireler Haftası'nı kutladı

11.05.2022 18:23
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Hemşireler Haftası'nı kutladı

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce Hemşireler Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce Hemşireler Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesindeki programda yaptığı konuşmada, hemşireliğin özveri, sabır, hoşgörü ve fedakarlık kavramlarını benliğinde taşıyan kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

Ankara'da 18 bin ebe ve hemşirenin Kovid-19 sürecinde ön safta fedakarca yer aldığını vurgulayan Kurtcebe, tüm hemşirelerin haftasını kutladı.

Programda İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, özverili çalışmaları dolayısıyla bazı personele teşekkür belgesi verdi.

Programa Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, Sağlık Bakanlığı Şehir Hastaneleri Koordinasyon Dairesi Başkanı Dr. Yasin Şahin Oğuz ile akademisyenler, hastanelerin sağlık bakım hizmetleri müdürleri ve hemşireler katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Hemşireler Haftası'nı kutladı - Son Dakika


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