Altındağ Belediyesi, Ankara Kalesi'nde temizlik ve peyzaj çalışması gerçekleştirdi. Kalenin turizmin can damarı olduğunu ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, tarihi bölgenin temizliği konusunda herkese görev düştüğünü belirtti.



Altındağ Belediyesi, başkentin en önemli tarihi mekanlarından birisi olan Ankara Kalesi'nde temizlik seferberliği başlattı. Ankara Kalesi ile Kale Mahallesi eteklerinde iki yıkama aracı ve 15 personelle gerçekleştirilen çalışmalarda sokaklar baştan aşağı yıkandı. Kale sokaklarını düzenli olarak yıkayan ekipler, bölgeyi pırıl pırıl yaptı. Altındağ Belediyesi personelleri, Ankara Kalesi'ne 8 yeni çöp konteyneri de yerleştirerek oluşan kötü görüntülerin de önüne geçti. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği kale esnafının talebi üzerine tarihi Ahi Elvan Camii önündeki göbekte de yeşillendirme çalışması gerçekleştirilirken, yapılan peyzaj çalışmasıyla bölge yeşil bir görüntü kazandı.



Tarihi Kale Mahallesi'nde çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini aktaran Altındağ Belediye Başkanı Balcı, "Ankara Kalesi bizim kentimizin turizm anlamındaki can damarı. Kalemize gözümüz gibi bakmak zorundayız. Orada oluşacak çevre ve görüntü kirliliğine izin vermemeliyiz. Yabancı turistlerce de yoğun şekilde ziyaret edilen Ankara Kalesi ülkemizin bir nevi aynası, bu nedenle Ankara Kalesi ve çevresine temizlik anlamında büyük önem veriyoruz. Ekiplerimizce düzenli olarak çevre temizliği gerçekleştiriliyor. Sekiz adet yeni çöp konteynırı yerleştirdiğimiz Ankara Kalesi'nde ayrıca esnafımızın da talebi üzerine peyzaj işlemi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. - ANKARA