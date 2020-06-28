Ankara Kent Konseyi 1 yaşında - Son Dakika

Ankara Kent Konseyi 1 yaşında

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, kamu, sivil toplum, üniversite, meslek odası ve esnaf örgütü temsilcilerinden oluşan 500 kişiyi Kent Konseyi çatısı altında ortak akıl temelinde bir araya getirdiklerini bildirdi.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, kamu, sivil toplum, üniversite, meslek odası ve esnaf örgütü temsilcilerinden oluşan 500 kişiyi Kent Konseyi çatısı altında ortak akıl temelinde bir araya getirdiklerini bildirdi.

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Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılması, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesi, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak amacıyla kurulan Ankara Kent Konseyinin birinci kuruluş yılını kutladığını belirtti.

Merkezi ve yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortak akıl anlayışıyla yer aldığı konseyde, kentin kalkınma öncelikleri, sorunları, vizyonları ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin 112 toplantıda 15 bin saat görüşülerek çözüme kavuşturulduğunu aktaran Yılmaz, bütçesi ve icra yetkisi bulunmayan, 3 meclis ve 25 çalışma grubuna sahip konseyin, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne kentteki geliştirdiği projeler ve sorunlara ürettiği çözümler ile ilgili sunduğu tavsiye kararlarının çoğunluğu oy birliğiyle kabul edildiğini ifade etti.

Başkentte kent konseyi kavramının tam olarak bilinmediğini aktaran Yılmaz, "Kamu, sivil toplum, üniversite, meslek odası ve esnaf örgütü temsilcilerinden oluşan 500 kişiyi Kent Konseyi çatısı altında ortak akıl temelinde bir araya getirdik. Konsey kentte 1 yıl içerisinde 3 milyon kişiye erişti. Burası kavganın değil uzlaşmanın yeridir. Toplumun bütün kesimlerinin temsil edildiği bir organizasyon kavga edemez. O nedenle kavganın tarafı olmadık, olmuyoruz." diye konuştu.

Yeni dönemde kadın ve gençlik meclisleri kurulacak

Konseyin ilk yılını, kurumsallaşma ve kuruluş çalışmalarıyla geçirdiğine değinen Yılmaz, yeni yılda kurumsallaşma süreci kadın ve gençlik meclislerinin kuruluşu ile devam edeceğini vurguladı.

Yılmaz, apartman, site, mahalle, ilçe düzeylerini kapsayan, kentin tüm kesimlerini kucaklayan daha geniş bir katılımcı demokrasi yaklaşımının geliştirilmesini hedeflediklerine belirterek, "Ankara herkesin Ankara'sı düşüncesiyle hareket ediyoruz." diye konuştu.

Kent Konseyi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:21 Kaynak: AA

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