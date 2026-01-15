Ankara Meclisi'nde Su Kesintileri Tartışıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisinin ocak ayı 4'üncü birleşimi gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

Işık, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.

Meclis gündeminin tamamlanmasının ardından söz alan AK Parti Pursaklar Belediye Meclis Üyesi Servet Türkayık, kentteki su kesintilerine ilişkin, "Bir hafta süren düzenli, düzensiz yapılan kesintilerin içerisinde en çok etkilenen benim ilçem Pursaklar oldu. Saray Fatih Mahallesi'nde bir keresinde tam 36 kesinti oldu. Burada CHP'li arkadaşlarımız da bizimle beraber aynı kaderi yaşadılar." dedi.

Pursaklar'da vatandaşların su kesintisinden olumsuz etkilendiğini belirten Türkayık, "Sayın Mansur Yavaş yaptığı basın açıklamasında insanları suçlayarak suyun akmadığını söyleyenleri siyaset yapmakla itham etti. 'Suyunun akmadığını söyleyen kişi ismini versin bakalım suyu gerçekten kesilmiş mi sorgulayalım' dedi. Evet, benim evimde, binamda su akmadı. Benim abone numaramdan sorgulayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Yerel seçim çalışmalarında ABB Başkanı Yavaş'ın, "Sudan para alınmaz.", "Su hava gibidir." söylemlerini anımsatan Türkayık, şunları kaydetti:

"O gün suyumuzu siyasete alet ederek başladı. Bugün de halen devam ediyor. O gün 'Para alınmaz.' diyerek başlandı, Allah nasip etti, seçmen de oy verdi. Sayın Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Para alınmayacak olan suyu, şimdi Ankaralı hemşerilerimiz büyükşehirler içerisinde en yüksek fiyatlarla içen ilk sıradaki şehirliler oldular."

AK Parti Nallıhan Belediye Meclis Üyesi Gökhan Arıcı da kademeli su tarifesi sisteminin kırsal için uygun, şehir merkezi için adaletli olmadığını ifade etti.