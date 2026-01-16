Ankara Meclisi'nde Su Kesintileri Tartışıldı - Son Dakika
Ankara Meclisi'nde Su Kesintileri Tartışıldı

16.01.2026 22:17
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi su kesintilerini ve iddiaları görüşmek üzere toplandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisinin ocak ayı 5'inci birleşimi gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

Işık, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.

Meclis gündeminin tamamlanmasının ardından söz alan MHP Pursaklar Belediye Meclis Üyesi Yunus Emre Yıldırım, "Sosyal medya ve bazı basın kuruluşlarında Ceyhun Atuf Kansu Caddesi'nin isminin değiştirildiğine ilişkin iddialar asılsızdır." dedi.

Böyle bir teklif dahi olmadığını aktaran Yıldırım, dezenformasyon yayan kişilerle ilgili yasal işlemlerin yapılması gerektiğini ifade etti.

Başkentteki su kesintileri konuşuldu

CHP Pursaklar Belediye Meclis Üyesi Mehmet Aydın, meclisin dünkü birleşiminde söz alan AK Parti Pursaklar Belediye Meclis Üyesi Servet Türkayık'ın su kesintileri hakkındaki sözlerini eleştirdi, Pursaklar'da yapılan belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Konuşmak için söz alan Yeniden Refah Partisi Çubuk Belediye Meclis Üyesi Şirin Doğan son aylarda yaşanan su kesintilerine değindi.

Doğan, "Ödüller almış bir başkente ellerinde bidonlarla su bekleyen vatandaş manzaralarını görmek, yapılan su kesintileriyle vatandaşların temel ihtiyacını konuşur hale gelmek elbette Ankara'ya yakışmamıştır. Çünkü suyu yönetmek günlük reflekslerle değil, uzun vadede planlarla yapılmalıdır. Bugün yaşadığımız tablo, su krizinin bir gecede ortaya çıkmadığını, aksine yıllardan beri göz göre göre geldiğini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk ilçesinde 2 baraj olmasına rağmen su kesintilerinden olumsuz etkilendiklerini dile getirerek, "Türkiye'de belki de çoğu ilde olmayan bir nimet var bizde. 2 tane barajımız var. Bunu iyi yönetemeyip çarkları döndüremezseniz, gerekli takviye ve kontrolleri zamanında yapamazsanız sorun ortaya büyüyerek çıkar." dedi.

"100 litre suyun 37 litresi boşa akıyor"

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kayıp kaçak oranının yüzde 37 olduğunu aktaran AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Oğulcan Sağlam, şunları kaydetti:

"Bugün Ankara'nın barajlarını Devlet Su İşleri 100 litre suyla doldursa, 37 litresi vatandaşların kullanımına gelmeden boşa akıyor. Kuraklığın geleceğini göre göre kayıp kaçakla doğru mücadele etmediğiniz için Ankaralıya ne yazık ki su verilemedi."

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu ise "Su kaynaklarının planlanması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve bunların baraja ulaştırılması DSİ tarafından, barajdaki suyun dağıtılması ise belediyelerin sular idareleri tarafından yapılır bu açık bir hüküm. Bana göre bunun tartışılacak hiçbir yanı yok. Ankara Büyükşehir Belediyesi herhangi bir kaynaktan DSİ'nin izni olmadan 1 metreküp su alıp arıtmaya gönderemez böyle bir yetkisi yok." diye konuştu.

Meclis Birinci Başkanvekili Işık, 9 Şubat Pazartesi günü toplanmak üzere oturumu kapattı.

Kaynak: AA

