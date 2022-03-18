Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
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Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

18.03.2022 12:11
Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

ANKARA'da, 2013 yılında idari yargı sorularının ele geçirilerek FETÖ/PDY mensuplarına dağıtılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, 8 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'da, 2013 yılında idari yargı sorularının ele geçirilerek FETÖ/PDY mensuplarına dağıtılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY tarafından 2013'te idari yargı sorularının ele geçirilip, örgüt mensuplarına dağıtılmasına yönelik soruşturma kapsamında; soruları dağıttığı ve temin ettiği teknik raporlar ve etkin pişmanlıktan yararlananların beyanları ile belirlenen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de şüphelilere yönelik Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 8 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara Başsavcılığı, Gözaltı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
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