Ankara-Niğde Otoyolu'ndan ilk gün 10 bine yakın araç geçti - Son Dakika

Ankara-Niğde Otoyolu'ndan ilk gün 10 bine yakın araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun vatandaştan büyük beğeni aldığını, açıldıktan sonraki ilk gününde 10 bine yakın aracın geçtiğini söyledi.

Ankara-Niğde Otoyolu'ndan ilk gün 10 bine yakın araç geçti, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara- Niğde Otoyolu'nun vatandaştan büyük beğeni aldığını, açıldıktan sonraki ilk gününde 10 bine yakın aracın geçtiğini söyledi.

Selden etkilenen Giresun'un Dereli ilçesindeki çalışmaları inceleyen Bakan Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde büyük projelerin çalışmalarına devam edildiğini belirtti.

Bu çalışmaların hiçbirinde aksama olmadığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Ankara-Niğde otoyolunu hizmete sunduk. Ülkemizin en büyük projelerinden bir tanesiydi. Kara yolu ulaşım tarihimizin en önemli projelerine bir ekleme oldu. 330 kilometrelik bir otoyol aksımızı Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar toplamda 1230 kilometrelik bir yol ağını tamamlamış olduk. Bu da ülkemize kazandırılan en önemli projelerden bir tanesi." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu gibi ülkenin her noktasında çok değerli projelerin olduğuna dikkati çekerek "Ankara-Niğde Otoyolu vatandaştan çok büyük beğeni alıyor. Dün itibarıyla ilk gün olmasına rağmen 10 bine yakın araç geçişi oldu. İnşallah bu artarak devam edecek." dedi.

Giresun'da yaşanan afetin ardından yapılan çalışmalara ilişkin de Karaismailoğlu, devletin, bakanlıkların ve ilgili kurumların büyük bir özveriyle çalıştığını ifade etti.

Karaismailoğlu, afet nedeniyle yaşanan sıkıntıların büyük oranda kaldırıldığını belirterek "Dereli'de ve Giresun genelinde yaşam başladı ama afetin etkilerini silmemiz için biraz daha zamana ihtiyacımız var. İnşallah en kısa zamanda onu da ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

"Moral ve motivasyonla birlikte bütün sıkıntıların üzerinden geliyoruz"

Giresun genelinde 316 kilometrelik yol ağlarının bulunduğunu belirten Karaismailoğlu, afet nedeniyle yıkılan köprüler ve hasar gören yollar olduğunu anımsatarak şöyle devam etti:

"Köprülerin imalatına bir yandan başladık. Hasar gören yollarla ilgili de projelerimizi yapıyoruz. Bundan sonra yapılacak projelerin afetten hiç etkilenmemesi için arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisindeler. İnşallah onları da en kısa sürede tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. 22 Ağustos'tan bu yana buradayız. Giresun gündemimiz oldu sürekli ve vatandaşımızla beraber olduk. Onlarında desteğiyle, moral ve motivasyonla birlikte bütün sıkıntıların üzerinden geliyoruz."

Giresun'da yapılan önemli projelerden bir tanesinin de Eğribel Tüneli olduğu ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Giresun'da bulunduğumuz müddetçe en önemli projelerimizden bir tanesi olan Eğribel Tüneli'nde de incelemelerde bulunmuştuk. İnşallah önümüzdeki yıl bu vakitlerde yine Dereli'den Şebinkarahisar üzerindeki yine Dereli güzergahında olan bir tünel çalışması, 6 bin metre uzunluğunda çok önemli projelerden bir tanesi. Ülkemizdeki en uzun tünellerden birisi olacak. Bittiğinde bölgeye değer katacak, ekonomisini, istihdamını, ticaretini önemli derecede artıracak."

Arama çalışmalarında 500 kişi çalışıyor

Giresun'da devam eden ulaştırma ve altyapı yatırımlarıyla ilgili ilerleyen günlerde çok daha iyi gelişmeler olacağını aktaran Karaismailoğlu, "İnşallah böyle afetlerin bir daha yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapağız. Burada en üzücü şey afet nedeniyle oluşan kayıplarımız. Kayıplarımızın çoğuna ulaştık ama bulunamayan kayıplarla ilgili çalışmaları yerinde inceledik. Kayıpların bulunabilmesi için 500 kişi çok büyük bir özveriyle çalışıyorlar. İnşallah en kısa zamanda onları da buluruz." ifadelerini kullandı.

TEM Otoyolu, Giresun, Ankara, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 18:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara-Niğde Otoyolu'ndan ilk gün 10 bine yakın araç geçti - Son Dakika

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