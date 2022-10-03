Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener son yolculuğuna uğurlandı

03.10.2022 17:48

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu öldürülen müzisyen Onur Şener Ankara'da toprağa verildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu öldürülen müzisyen Onur Şener Ankara'da toprağa verildi.

Adli Tıp Kurumundan alınan Şener'in cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki İsmet Oğultürk Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Şener'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve bazı milletvekilleri de katıldı.

Şener'in cenazesi, burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ailenin avukatı Meltem Banko, gazetecilere yaptığı açıklamada, suçluların en yüksek cezayı alması için uğraşacaklarını belirterek "İki kişinin adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz edeceğiz." dedi.

Öte yandan TED Ankara Koleji Mezunlar Derneğinden yapılan açıklamada, "1995 mezunumuz Onur Şener'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Şiddetin bizden aldığı son kişi olmasını umuyor, kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Olay

Polis tutanağına yansıyan ifadelere göre, 2 Ekim'de Çayyolu semti Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi.

Şener'in bu talebi reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Cebeci Asri Mezarlığı, Onur Şener, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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