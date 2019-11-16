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Ankara'nın Çubuk ilçesindeki cinayetle ilgili bir şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki cinayetle ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki cinayetle ilgili bir şüpheli tutuklandı, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki cinayetle ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Bekir Aydoğan'ın bıçakla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin savcılıkça sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan G.K. tutuklandı, H.S.Y. ve B.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çubuk ilçesinde inşaat ve emlak işiyle uğraşan Bekir Aydoğan'dan (49) haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, Aydoğan'ın cesedi 4 gün önce Kızılöz Mahallesi'ndeki boş arazide bulunmuştu. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:02 Kaynak: AA
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