Ankara'nın Çubuk ilçesindeki cinayetle ilgili bir şüpheli tutuklandı

Çubuk ilçesinde inşaat ve emlak işiyle uğraşan Bekir Aydoğan'dan (49) haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, Aydoğan'ın cesedi 4 gün önce Kızılöz Mahallesi'ndeki boş arazide bulunmuştu. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan G.K. tutuklandı, H.S.Y. ve B.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki cinayetle ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İki kızını öldüren anneye, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Rabia Naz'ın amcası, kardeşini yalanladı: Şaban senarist oldu! Bir şeyler yazıp oynadı