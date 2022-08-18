Nallıhan'da kısa film çekildi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yönetmenliğini Mehmet Akif Güler'in yaptığı başrolünü Menderes Samancılar'ın oynadığı "Makas" isimli kısa film çekildi.

Filmin çekimleri Nallıhan merkez, Nallıdere ve Akdere mahallelerinde tamamlandı.

Yapımcı Mahmut İslam Bilir, yaptığı açıklamada çekimler için ülke genelinde 54 yer gezdiklerini, filme en uygun yörenin Nallıhan ilçesi ve Nallıdere Mahallesi'ni seçtiklerini belirterek, çekimler sırasında ilgi ve alaka gördüklerini, Nallıhan halkına ve yetkililerine yardımlarından dolayı teşekkür ettiğini kaydetti.