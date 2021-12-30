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Ankara Şehir Hastanesi'nde Turkovac uygulaması başladı - Son Dakika

Ankara Şehir Hastanesi'nde Turkovac uygulaması başladı

30.12.2021 11:38
Ankara Şehir Hastanesi'nde Turkovac uygulaması başladı

Ankara Şehir Hastanesi'nde Turkovac uygulaması başladıYERLİ Covid-19 aşısı Turkovac'ın özellikle hatılatma dozu olarak Ankara Şehir Hastanesi'nde uygulanmasına başlandı.

Ankara Şehir Hastanesi'nde Turkovac uygulaması başladı

YERLİ Covid-19 aşısı Turkovac'ın özellikle hatılatma dozu olarak Ankara Şehir Hastanesi'nde uygulanmasına başlandı.

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nce koronavirüse karşı geliştirilen Turkovac'ın acil kullanım onayı almasının ardından uygulanmasına da başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra kurul üyeleri ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'nde hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısı yaptırdı. Bakan Koca, isteyenlerin bugün itibarıyla hastanelerde Turkovac aşısını yaptırabileceklerini belirtti. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı randevusu alınmaya başlandı. Sabah saatlerinde Ankara Şehir Hastanesi'ne başvuranlara hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısı uygulandı.

'TERCİHİM TURKOVAC'Turkovac aşısı yaptıran Arif Erbaş (49), "Tercihimi Turkovac'tan yana kullandım, yerli aşı olduğu için. Kendi aşımız olduğu için bir şey olacağını sanmıyorum. Zaten Sağlık Bakanı'mız da dün Turkovac aşısı yaptırdı. Biz de onu gördük ve aşımızı olduk" dedi.

Ahmet Şahin (62) ise uzun süredir Turkovac aşısını beklediğini söyleyerek, "Eşim de Turkovac gönüllüsüydü. Ben de 'Ne zaman çıkacak' diye bekliyordum. Hatırlatma dozumu yerli ve milli aşımız olan Turkovac oldum. Hala aşısını olmamış vatandaşlarımıza aşılarını olmalarını öneriyorum" diye konuştu.

Ankara Şehir Hastanesi'nde Turkovac uygulaması başladı
Ankara Şehir Hastanesi'nde Turkovac uygulaması başladı
Ankara Şehir Hastanesi'nde Turkovac uygulaması başladı
Ankara Şehir Hastanesi'nde Turkovac uygulaması başladı
Ankara Şehir Hastanesi'nde Turkovac uygulaması başladı
Ankara Şehir Hastanesi'nde Turkovac uygulaması başladı
Ankara Şehir Hastanesi'nde Turkovac uygulaması başladı
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Bilim Kurulu Toplantısı, Ankara Şehir Hastanesi, Koronavirüs, TURKOVAC, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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