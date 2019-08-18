Son Dakika Haberleri: ANKARA Süs köpeğiyle dalaşan sokak köpeğine tekme attı
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ANKARA Süs köpeğiyle dalaşan sokak köpeğine tekme attı

44 dakika önce

Süs köpeğiyle dalaşan sokak köpeğine tekme attıANKARA'da, kimliği belirsiz kişi, yanındaki süs köpeği ile dalaşan sokak köpeğine tekme attı.

Süs köpeğiyle dalaşan sokak köpeğine tekme attı
ANKARA'da, kimliği belirsiz kişi, yanındaki süs köpeği ile dalaşan sokak köpeğine tekme attı. Köpek, yol kenarına uçarak, park halindeki otomobil ile kaldırımın arasına düştü. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansırken, köpeğin yerden kalkamadığı görüldü.
Olay, Gölbaşı ilçesine bağlı Seğmenler Mahallesi Karanfil Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen 2 kişinin yanında bulunan süs köpeği ile sokak köpeği dalaştı. Bunun üzerine ikilinin yaklaştığı köpekler, birbirinden ayrıldı. Süs köpeği ikilinin yanına gelirken, sokak köpeği de peşinden gitti. Bunu gören kimliği belirsiz kişilerden biri, sokak köpeğine tekme attı. Köpek, yol kenarına uçarak, park halindeki otomobil ile kaldırımın arasına düştü. Tekme atan kişi ise yerde yatan köpeğin başında bir süre bekledikten sonra ayrıldı. Olayı fark eden market çalışanları, dışarı çıkarak, hareketsiz yatan köpeğin yanına gitti. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası köpeğin, kontrol için veterinere götürüldüğü öğrenildi. Olayın görüntüsü sosyal medyada paylaşılırken, köpeğe tekme atan kişiye tepki gösterildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber Mustafa TURAPOĞLU- Arda ERDOĞAN ANKARA, (DHA) -
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:01 Kaynak: DHA
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