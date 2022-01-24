ANKARA TEM OTOYOLU VE D-100 YOLU; ARAÇ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI (2) - Son Dakika

ANKARA'DAN YOLA ÇIKAN ARAÇLAR GERİ ÇEVRİLDİ

Karayolları Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışıyla birlikte birçok vatandaşın yolda kalması üzerine, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçibilmek amacıyla İstanbul- Ankara TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunu araç geçişlerine kapattı. Ankara Valisi Vasip Şahin'in "İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir" uyarısı üzerine, İstanbul istikametine yola çıkan vatandaşlar emniyet ekipleri tarafından geri çevrildi. Ankara Akıncı Gişelerine gelmeden yolun İstanbul istikametini ulaşıma kapatan trafik polisleri, yola çıkan vatandaşları Ankara istikametine geri yönlendirdi. Yolda bulunan TIR'lar ise ekiplerce dinlenme tesislerin yönlendirildi.