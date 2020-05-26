Ankara Tokat Platformu videokonferansla bayramlaştı - Son Dakika

Ankara Tokat Platformu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında videokonferansla bayramlaştı.
Ankara Tokat Platformu Yönetim Kurulu, koronavirüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması
nedeniyle geleneksel bayramlaşma törenini bu yıl videokonferans ile gerçekleştirdi.
Ankara Tokat Platformu Başkanı Vali Amir Çiçek, platformun yönetim kurulu
üyeleri ile videokonferansla bir araya geldi.
Başkan Amir Çiçek konuşmasında, "Kıymetli hemşehrilerim, Ankara Tokat Platformu
yönetimdeki değerli kardeşlerim, Tokatlı olma aidiyet duygusunu pekiştirme mantığı
içerisinde sokağa çıkmadaki sınırlamaları bir fırsat bildik. Sizlerle fiziken beraber
olamasak da videokonferans yöntemiyle bir arada olmayı arzu ettik. Bayramlaşma
davetimize geniş bir katılım sağladığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.
Bayramlaşmaya Tokat Vakfı Genel Başkanı H. Mustafa İpek,
TOSİAD Genel Başkanı Cemal Kutlu, TOKFED Genel Başkanı Kamil Dündaroğlu, Ankara
Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kerem Erdem, DÜNYADER Başkanı Dr. Osman Baş,
Reşadiye Dernek Başkanı Emekli Tuğgeneral Kemal Korkmaz, Turhal Dernek Başkanı Serkan
Sarıkaya, Prof. Dr. Mustafa Paç, Prof.Dr. Fazlı Erdoğan, RTÜK Üst Kurul Denetçisi Mahmut
Demiryürek, Enerji Bakanlığı Daire Başkanı Zeki Topakkaya, bürokrat, iş insanları, STK
yöneticileri ve gazeteciler olmak üzere yoğun katılım sağlandı.