Son Dakika Haberleri: Ankara Üniversitesi 15. Hipofiz Sempozyumu başladı
Son Dakika Sağlık Ankara Üniversitesi 15. Hipofiz Sempozyumu başladı

Ankara Üniversitesi 15. Hipofiz Sempozyumu başladı

7 saat önce

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesince bu yıl 15'incisi düzenlenen Hipofiz Sempozyumu başladı.

Ankara Üniversitesi 15. Hipofiz Sempozyumu başladı, System.String[]

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesince bu yıl 15'incisi düzenlenen Hipofiz Sempozyumu başladı.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çok sayıda uzmanın katılımıyla Ankara'da bir otelde düzenlenen sempozyum, yarın sona erecek.

Sempozyum hakkında AA muhabirine bilgi veren, AÜ Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metobolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedia Gedik, ilk olarak 2004 yılında dünya ile aynı anda başladıklarını bu sempozyumu her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hipofiz bezinin önemine değinen Gedik, hipofiz bezinin vücudun ihtiyacı olan hormonları salgıladığını ifade etti. Gedik, "Hipofiz bezi, beynin ortasında mercimek ağırlığında bir organ ve bu organ tüm organizmanın sinyalizasyonunu sağlıyor, yani bir orkestra şefi gibi hareket ediyor." dedi.

Sempozyumlar sayesinde meslektaşlarından olumlu geri dönüşler aldığını da dile getiren Gedik, ilk gerçekleştirdikleri programlarda katılımcı sayısının 70 olduğunu ve bu sayının artarak 350'e yükseldiğini söyledi.

Vedia Gedik, "Sempozyumun ilk gününde, görüntüleme kursu da düzenledik. Hipofizin tomografi ve MR görüntüleri, uzmanlar arasında tartışılıyor. Yarın ise hastalıklar ve ilaç tedavileri tartışılacak." diye konuştu.

Ankara Üniversitesi, Ankara, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:18 Kaynak: AA
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