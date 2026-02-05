Ankara Üniversitesi'nde Akademisyene Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Ankara Üniversitesi'nde Akademisyene Tepki

Ankara Üniversitesi\'nde Akademisyene Tepki
05.02.2026 22:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir akademisyenin çocuklara yönelik sosyal medya paylaşımları tepkilere neden oldu, üniversite inceleme başlattı.

Ankara Üniversitesinde görev yapan bir akademisyenin sosyal medya hesapları üzerinden çocuklara yönelik paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Vatandaşlar paylaşımlara tepki gösterirken, Ankara Üniversitesi paylaşımlarla ilgili gerekli tetkiklerin başlatıldığını açıkladı.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde akademisyen olarak görev yapan Doç. Dr. Sırma Oya Tekvar'ın sosyal medya hesabı üzerinden çocukları hedef alan sözleri ortaya çıktı. Tekvar'ın sosyal medya hesabından çocuklara yönelik olarak, "Üretmeyin şu insan yavrularını, var olanları da uyutun" dedi. Tekvar'ın düzenli olarak hayvan hakları savunması adı altında, çocukları hedef aldığı paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Tekvar, sokak hayvanları ile alakalı çıkan kanunun ardından, "Hayvanlara biçtiğiniz kader, çocuğunuzun kaderi olsun" dedi. Ayrıca Üniversite'de akademisyen olarak görev yapan Tekvar öğrencileri hedef alarak, "O arsız, edepsiz, histerik çocukların psikolojisini bozarken aldığım hazzı anlatamam. Gayet de çocuk sevmiyorum" dediği ortaya çıktı. Tekvar'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarına vatandaşlardan tepki geldi.

Ankara Üniversitesinden açıklama

Vatandaşların tepkisinin ardından konuya ilişkin olarak Ankara Üniversitesi tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Üniversitemiz bünyesinde görev yapan bir öğretim üyesinin geçmişte yaptığı iddia edilen sosyal medya paylaşımları ile ilgili sosyal medya platformlarında yer alan haber ve paylaşımlar, üniversite yönetimimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu paylaşımlar ile ilgili gerekli tetkikler başlatılmış olup, işlemler ilgili mevzuat hükümleri ve üniversitemizin kurumsal ilke ve değerleri çerçevesinde yürütülmektedir. Süreç tamamlandığında, şeffaflık ve kamuoyuna karşı sorumluluk anlayışımız doğrultusunda gerekli bilgilendirme kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Üniversitesi, Hayvan Hakları, İnsan Hakları, Sosyal Medya, 3. Sayfa, İnceleme, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara Üniversitesi'nde Akademisyene Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

23:36
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
23:15
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
23:06
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
22:40
Suriye’de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
22:22
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 23:45:58. #7.11#
SON DAKİKA: Ankara Üniversitesi'nde Akademisyene Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.