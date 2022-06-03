"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinde, Ankara'nın kuzey ilçelerinde ( Nallıhan , Beypazarı , Güdül , Çamlıdere , Kızılcahamam , Kahramankazan , Çubuk, Kalecik ) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, sel, su baskını , yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Kaynak: AA

Ankara Valiliği, Nallıhan, Kalecik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı - Son Dakika

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