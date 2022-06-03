Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı - Son Dakika
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Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı

03.06.2022 19:39
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, akşam saatlerinde şehrin kuzey ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Ankara Valiliği, akşam saatlerinde şehrin kuzey ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinde, Ankara'nın kuzey ilçelerinde ( Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Çamlıdere, Kızılcahamam, Kahramankazan, Çubuk, Kalecik) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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Kaynak: AA

Ankara Valiliği, Nallıhan, Kalecik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı - Son Dakika
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