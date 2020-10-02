Ankara Valiliğinden yeni tedbir kararı - Son Dakika

Ankara Valiliğinden yeni tedbir kararı

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu olağanüstü toplanarak, Covid-19 salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler ışığında 2 Ekim Cuma gününden 1 Aralık 2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler...

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Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu olağanüstü toplanarak, Covid-19 salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler ışığında 2 Ekim Cuma gününden 1 Aralık 2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin oy birliğiyle ertelenmesine karar verdi.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 2 Ekim tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23, 27 ve 72'nci maddeleri gereğince Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığından olağanüstü toplanarak gündemdeki konuları görüşüp yeni kararlar aldı.

Salgının seyrinde yaşanan yükselmenin görüşüldüğü toplantıda, birçok Avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerine yönelik yeni kısıtlamalara gidildiğine dikkat çekildi.

Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığına gönderilen 1 Ekim 2020 tarih ve 13588366/149/1604 sayılı yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2 Ekim 2020 tarihinden itibaren 1 Aralık 2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ve genel kurullarının ertelenmesine T.C. Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, Kaymakamlarımız ve ilgili Kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi." - ANKARA

Koronavirüs, Aralık, Ankara, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 14:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara Valiliğinden yeni tedbir kararı - Son Dakika

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