Ankara Valisi Oyunu Kullandı
15 dakika önce
Ankara Valisi Vasip Şahin, 31 Mart Mahalli Seçimleri kapsamında sandık başına gidip oyunu kullandı.
Ankara Valisi Vasip Şahin, 31 Mart Mahalli Seçimleri kapsamında sandık başına gidip oyunu kullandı.
Ankara Valisi Vasip Şahin, sandık başına eşi Şeyma Şahin ile birlikte giderek, Çankaya'da Reşit Galip İlkokulu 1310 No'lu sandıkta oyunu kullandı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:02 Kaynak: İHA
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