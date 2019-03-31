Son Dakika Haberleri: Ankara Valisi Oyunu Kullandı

Ankara Valisi Oyunu Kullandı

15 dakika önce

Ankara Valisi Vasip Şahin, 31 Mart Mahalli Seçimleri kapsamında sandık başına gidip oyunu kullandı.

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Ankara Valisi Vasip Şahin, 31 Mart Mahalli Seçimleri kapsamında sandık başına gidip oyunu kullandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, sandık başına eşi Şeyma Şahin ile birlikte giderek, Çankaya'da Reşit Galip İlkokulu 1310 No'lu sandıkta oyunu kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:02 Kaynak: İHA

Vasip Şahin, Ankara Valisi, Politika
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