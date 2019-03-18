Son Dakika Haberleri: Ankara Valisi Şahin'den "Çanakkale Zaferi" Mesajı

Ankara Valisi Şahin'den "Çanakkale Zaferi" Mesajı

1 saat önce

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Çanakkale'de alçakça saldıran zihniyet, bugün de değişik suretlerde karşımıza çıkmaya devam etmektedir.

Ankara Valisi Şahin'den
Ankara Valisi Vasip Şahin, " Çanakkale'de alçakça saldıran zihniyet, bugün de değişik suretlerde karşımıza çıkmaya devam etmektedir. Aziz şehitlerimizden aldığımız ilhamla, ecdada ve tarihe karşı mesuliyetlerimizin şuuruyla, bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya ve bu vatanı imanla sevmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

Şahin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104.yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin mesajında, Türk milletinin dirayet ve cesaretle şahlanışının en güzide örneklerinden biri olan Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü büyük bir onur ve heyecanla idrak ettiklerini vurguladı.

Mesajında "Bu zafer, canlar feda ederek yaşama hakkına ulaşan bir milletin kahramanlık destanıdır. Çanakkale inancın, fedakarlığın ve azmin sembolüdür. Çanakkale dağların, taşların şüheda gövdesine büründüğü yerdir" ifadelerine yer veren Şahin, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de istiklali ve istikbali için kıyam ederek düşmana geçit vermeyen o asil ruhu iyi anlamak ve gelecek nesillere iyi anlatmak zorundayız. Bütün farklılıklarımızla bir ortak ülkü etrafında tek yürek olduğumuzda güçlüklerin üstesinden nasıl geldiğimizi gösteren bu ihtişamlı zafer, milletçe etrafında birleşeceğimiz en önemli değerlerimizden biri olmuştur.

Çanakkale'de alçakça saldıran zihniyet, bugün de değişik suretlerde karşımıza çıkmaya devam etmektedir. Aziz şehitlerimizden aldığımız ilhamla, ecdada ve tarihe karşı mesuliyetlerimizin şuuruyla, bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya ve bu vatanı imanla sevmeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 104. yılını kutlarken dipdiri olduklarına şüphesiz inandığımız tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve tazimle anıyorum"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:05 Kaynak: AA

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