Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

15.08.2022 20:28

Ankara Valisi Vasip Şahin, şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup, hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir." bilgisini paylaştı.

Vali Şahin, iki yaralının tedavisine devam edildiğini belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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