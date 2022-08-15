Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

20 yıllık eşi, efsane futbolcuya ihanet etti! Aldatıldığı kişi ise çok yakınından biri

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Şahin, sosyal medya hesabından, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup, hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

Vasip Şahin, Fırtına, Ankara, Güncel, Son Dakika

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