Ankara Zeren Spor'dan Maddi Zorluk Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ankara Zeren Spor'dan Maddi Zorluk Açıklaması

06.02.2026 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Zeren Spor, maddi zorluk iddialarına yanıt vererek, spora katkı vurgusu yaptı.

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Ankara Zeren Spor Voleybol Kulübü, "maddi zorluk yaşandığı" iddilarına ilişkin açıklama yaptı.

Başkent ekibinin açıklamasında, kulübün 4 yıldır faaliyet sürdürdüğü hatırlatılarak "Gelinen noktada, spora samimi biçimde katkı sunmaya çalışan kulübümüzün, bazı kişi ve çevrelerin kendi menfaatleriyle örtüşmediği gerekçesiyle sistemli şekilde yıpratılmaya çalışıldığını üzülerek gözlemlemekteyiz. Yeni tesis yatırımları, yeni branşlar ve kalıcı spor projeleri üzerine çalışmamız gerekirken tüm bu emek ve katkıların farklı noktalara çekilmesini anlamakta zorlandığımızı da açıkça ifade etmek isteriz." denildi.

Ankara temsilcisinin açıklamasında CEV Şampiyonlar Ligi'nin isim sponsorluğuna dair ise "Kulübümüzün taşıdığı aile adı, aynı zamanda CEV Şampiyonlar Ligi gibi dünyanın en üst düzey organizasyonlarında yer alarak uluslararası arenada temsil edilmiş bu adım yalnızca kulübümüz adına değil, Türkiye'nin tanıtımı ve spor markası değerinin küresel ölçekte güçlenmesi açısından da önemli bir kazanım olmuştur. Bu yöndeki uluslararası temsil ve katkı, kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Spora ve sporcuya yatırım yapılmaya devam edileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yaşanan tüm gelişmelerden gerekli dersler çıkarılmış olup kurumsal yapımız daha da güçlendirilerek yolumuza kararlılıkla devam edilmektedir. Önümüzde yeni tesisler, yeni yatırımlar ve yeni spor branşlarıyla Türk sporuna kalıcı katkılar sunma hedefi bulunmaktadır. Bugüne kadar kulübümüz bünyesinde görev almış tüm sporcularımızın, teknik ekiplerimizin ve idari personelimizin kulübümüzde herhangi bir alacağı kalmamıştır, bundan sonra da kalmayacaktır."

Kaynak: AA

Ekonomi, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankara Zeren Spor'dan Maddi Zorluk Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valizli cinayette kan donduran itiraf İntihar süsü vermek istemiş Valizli cinayette kan donduran itiraf! İntihar süsü vermek istemiş
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
Sacha Boey Galatasaray için İstanbul’da Sacha Boey Galatasaray için İstanbul'da
Görenler kilo aldı sandı, gerçek gurbetten dönünce ortaya çıktı Görenler kilo aldı sandı, gerçek gurbetten dönünce ortaya çıktı
Özcan Deniz kırgınlıkları bir kenara bıraktı: Annesi için seferber oldu Özcan Deniz kırgınlıkları bir kenara bıraktı: Annesi için seferber oldu
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:37
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi
Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
13:20
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 14:59:01. #7.11#
SON DAKİKA: Ankara Zeren Spor'dan Maddi Zorluk Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.