Ankara'daki gözaltı sonrası Sema Bingöl hakkında çeşitli iddialar gündeme geldi - Son Dakika
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Ankara'daki gözaltı sonrası Sema Bingöl hakkında çeşitli iddialar gündeme geldi

Ankara\'daki gözaltı sonrası Sema Bingöl hakkında çeşitli iddialar gündeme geldi
08.06.2026 14:43
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Ankara'da düzenlenen Gezi Parkı ve Ethem Sarısülük anma etkinlikleri sırasında gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı muhabiri Sema Bingöl hakkında çeşitli iddialar gündeme taşındı.

Ankara'da düzenlenen Gezi Parkı ve Ethem Sarısülük anma etkinlikleri sırasında gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı muhabiri Sema Bingöl hakkında çeşitli iddialar gündeme taşındı. Bazı çevreler tarafından basın faaliyeti kapsamında değerlendirilen gözaltı işlemi sonrası, Bingöl'ün geçmiş çalışmaları ve aile çevresine ilişkin birtakım bilgiler kamuoyunda tartışma konusu oldu.

İddialara göre Bingöl'ün daha önce ODTÜ Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren bir şirkette çalıştığı, daha sonra ise Mezopotamya Ajansı adına muhabirlik faaliyetlerinde bulunduğu öne sürüldü.

Yine çeşitli kaynaklarda yer alan iddialarda, Bingöl'ün son yıllarda farklı siyasi parti, dernek ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen çok sayıda basın açıklaması, yürüyüş ve etkinliği takip ettiği belirtildi. Bazı çevreler bu faaliyetlerin gazetecilik kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunurken, bazı çevreler ise söz konusu etkinliklerdeki rolünün ayrıca incelenmesi gerektiğini ileri sürüyor.

BİNGÖL HAKKINDA GEÇMİŞ YILLARDA ÇEŞİTLİ ADLİ İŞLEMLER YAPILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Bingöl hakkında geçmiş yıllarda çeşitli adli işlemler yapıldığı da iddialar arasında yer aldı. Ancak bu işlemlerin sonucuna ilişkin kesinleşmiş yargı kararlarına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Öte yandan kamuoyuna yansıyan bazı bilgilerde, Bingöl'ün aile bireylerinden bazılarının farklı tarihlerde çeşitli adli soruşturma ve kovuşturmalara konu olduğu ileri sürüldü. Ancak söz konusu iddiaların her biri bakımından kesinleşmiş mahkeme kararlarının ve resmi makam açıklamalarının ayrıca değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Konuya ilişkin resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar ve yargısal süreçlerin sonuçları kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Ethem Sarısülük, Mezopotamya, Bingöl, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Ankara Ankara'daki gözaltı sonrası Sema Bingöl hakkında çeşitli iddialar gündeme geldi - Son Dakika

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