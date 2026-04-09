Ankara\'daki NATO Zirvesi Çekya\'yı karıştırdı! Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi

09.04.2026 18:14
Temmuz ayında Ankara'da yapılacak 2026 NATO Liderler Zirvesi öncesinde Çekya'da sıra dışı bir siyasi kriz ve çekişme yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Andrej Babis arasında zirvede ülkeyi kimin temsil edeceği konusunda çok ciddi bir anlaşmazlık patlak verdi.

Bu yıl  Ankara'da yapılacak 2026 NATO Liderler Zirvesi'ne aylar kala 10 milyon nüfusa sahip Avrupa ülkesi Çekya'da siyasi bir kriz ve gerilim yaşanıyor...

CUMHURBAŞKANI İLE BAŞBAKAN BİRBİRİNE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Andrej Babis arasında başlayan "NATO zirvesinde ülkeyi kim temsil edecek" tartışması taraflar arasında ciddi bir gerilime yol açtı.

Radio Prague International'ın aktardığı habere göre, dün Çek hükümeti, Cumhurbaşkanı Pavel'in zirveye katılmaması gerektiğini belirterek Başbakan Babis'in savunma ve dışişleri bakanlarıyla ülkeyi temsil etmesi gerektiğini duyurdu.

Pavel ile iktidar koalisyonu arasında son dönemde bakan atamaları, savunma harcamaları ve dış politika yönü de dahil olmak üzere birçok konuda anlaşmazlık yaşanmıştı. Silahlı kuvvetlerin başkomutanı olan Pavel, anayasanın kendisine ülkeyi yurt dışında temsil etme yetkisi verdiğini savunarak pozisyonunu savundu.

"ÇEKYA BAŞKANLIK SİSTEMİYLE YÖNETİLMİYOR"

Hükümet yetkilileri, dış politikanın Kabine'nin yetkisinde olduğunu ve uluslararası temsil kararlarının hükümete ait olduğunu savunuyor. Ayrıca Çek Cumhuriyeti'nin başkanlık sistemiyle yönetilmediğini vurguladılar.

Babis, cumhurbaşkanının önceki NATO zirvelerine katılımının "standart koşullar" altında gerçekleştiğini savundu ve mevcut koşulların, özellikle stratejik ve bütçe konularında, doğrudan hükümet temsilini gerektirdiğini ekledi.

BELLİ OTURUMLARA KATILACAK

Yerel medyada yer alan haberlere göre, delegasyona sınırlı bir kapasiteyle katılmayı, muhtemelen sadece devlet başkanları için ayrılmış oturumlara katılmayı düşünen Pavel, "Önemli olan bu konuda kazanan mı yoksa kaybeden mi olacağım değil, bunun Çek Cumhuriyeti'ne nasıl bir ışık tutacağıdır" dedi. 

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan NATO zirvesinin, ittifakın karşı karşıya olduğu temel güvenlik sınamalarına odaklanması bekleniyor.

Kaynak: AA

