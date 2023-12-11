Hakem Halil Umut Meler\'e saldırı anının en net görüntüleri

Abdülkadir Doğruyol:

ANKARAGÜCÜNE BU YAPTIKLARI PAHALIYA MAL OLMALI EN AZ 5 YIL LİGDEN VE SAHALARDAN UZAKLAŞTIRMA CEZASI VERİLMELİ .Kİ BU TÜR GİRİŞİMDE BULUNMA HAYALİNDE OLANLARADA DERS OLMALI .