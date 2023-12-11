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Hakem Halil Umut Meler'e saldırı anının en net görüntüleri - Son Dakika
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Hakem Halil Umut Meler'e saldırı anının en net görüntüleri

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, Rizespor maçının ardından sahaya girip Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının en net görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Meler'in yerdeyken bile defalarca tekmelendiği anlar kameraya yansıdı.

11.12.2023 - 23:18,  Güncelleme: 23:24
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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, iki kırmızı kartın çıktığı 1-1 biten Rizespor maçının ardından sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının net görüntüleri ortaya çıktı. İnfiale yol açan görüntülerde, Koca'nın yumruk darbesi sonrası yere düşen Meler'e tekme atıldığı anlar da kameraya yansıdı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırı anının en net görüntüleri ortaya çıktı

YERDEYKEN BİLE TEKME ATTILAR

Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Meler, aldığı darbe sebebiyle yere düştü. Saldırının yeni görüntülerinde Meler'e, yerdeyken bile tekme atıldığı anlar net bir şekilde kayıt altına alındı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırı anının en net görüntüleri ortaya çıktı


İşte saldırının en net görüntüleri:

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırı anının en net görüntüleri ortaya çıktı
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırı anının en net görüntüleri ortaya çıktı
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırı anının en net görüntüleri ortaya çıktı
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırı anının en net görüntüleri ortaya çıktı
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırı anının en net görüntüleri ortaya çıktı
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırı anının en net görüntüleri ortaya çıktı
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırı anının en net görüntüleri ortaya çıktı
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırı anının en net görüntüleri ortaya çıktı
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırı anının en net görüntüleri ortaya çıktı
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırı anının en net görüntüleri ortaya çıktı
Hakem Halil Umut Meler\'e saldırı anının en net görüntüleri
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Hukuk
YORUMLAR (1)
  • Abdülkadir Doğruyol: ANKARAGÜCÜNE BU YAPTIKLARI PAHALIYA MAL OLMALI EN AZ 5 YIL LİGDEN VE SAHALARDAN UZAKLAŞTIRMA CEZASI VERİLMELİ .Kİ BU TÜR GİRİŞİMDE BULUNMA HAYALİNDE OLANLARADA DERS OLMALI . Yanıtla 13 5

Halil Umut Meler, Faruk Koca, Ankaragücü, Rizespor, Hukuk, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakem Halil Umut Meler'e saldırı anının en net görüntüleri - Son Dakika
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