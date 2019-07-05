Ankaragücü'nde kongre tarihi belli oldu
1 saat önce
MKE Ankaragücü'nde olağanüstü seçimli genel kurulun 22 Temmuz Pazartesi günü yapılmasına karar verildi.
MKE Ankaragücü
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:03 Kaynak: DHA
'nde olağanüstü seçimli genel kurulun 22 Temmuz Pazartesi günü yapılmasına karar verildi. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın 30 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek.
- Ankara
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