Son Dakika Haberleri: Ankaragücü'nde kongre tarihi belli oldu
Son Dakika Spor Haber

Ankaragücü'nde kongre tarihi belli oldu

1 saat önce

MKE Ankaragücü'nde olağanüstü seçimli genel kurulun 22 Temmuz Pazartesi günü yapılmasına karar verildi.

Ankaragücü'nde kongre tarihi belli oldu, System.String[]

MKE Ankaragücü'nde olağanüstü seçimli genel kurulun 22 Temmuz Pazartesi günü yapılmasına karar verildi. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın 30 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek. 


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:03 Kaynak: DHA
mke ankaragücü, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aladağ yangın faciası davasında karar çıktı TFF'den sürpriz karar! U21 Lig'i kaldırıldı Çiftlik Bank davasında 2 sanık tahliye edildi, böylece tutuklu sanık kalmadı Yargıtay'dan tarihi karar: Şüpheden suç doğmaz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 14:12:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankaragücü'nde kongre tarihi belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]