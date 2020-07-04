Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: 'Kaçırdığımız penaltı kırılma noktası'
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Üzülmez, hafta içinde Aytemiz Alanyaspor'u çok iyi analiz ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Rakibin N'Sakala'yla sol kanadı çok iyi kullandığını biliyorduk. İlk yediğimiz gol bu yüzden beni üzdü.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Üzülmez, hafta içinde Aytemiz Alanyaspor'u çok iyi analiz ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Kaybettiğimiz için üzgünüz. Rakibin N'Sakala'yla sol kanadı çok iyi kullandığını biliyorduk. İlk yediğimiz gol bu yüzden beni üzdü. İlk 45 dakika elimizden geleni yaptık. Bulduğumuz pozisyonlarla bir duruş sergiledik. Penaltıyı kaçırdık. Kaçırdığımız penaltı kırılma anı olabilir mi, evet olabilir. Futbolcular penaltıdan sonra mental anlamda sıkıntılar yaşadı. Böylesine maçlarda böyle penaltı kaçınca bazı oyuncular olumsuz tepki gösterebiliyor."
İkinci yarıya da iyi başladıklarını ancak çalışmalarına rağmen N'Sakala'nın ortasından golü yediklerini hatırlatan Üzülmez, "Analizlerimizle oyuncularımızı çok uyarmamıza rağmen yine de böyle gol yedik. Ondan sonra da ikinci golle oyundan düştük. Üzgünüz. Trabzonspor beraberliğinde verdiğimiz mücadeleyi ilk 45 dakika gösterdik ama ikinci yarı bu kadar kırılgan olmamak gerekiyordu. İlk golü yedikten sonra rakibe tepki vermememiz bizi daha da üzdü. Bunlardan ders çıkarmak gerekiyor. Kalan 4 haftada Ankaragücü'ne yakışır oynamalıyız. Göztepe deplasmanına konsantre olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 22:01
Son Dakika › Spor › Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: 'Kaçırdığımız penaltı kırılma noktası' - Son Dakika Spor
Son Dakika 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:55 İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti 12:19 Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek 11:23 Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:46 Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir 09:17 Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi 09:14 Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu 09:11 Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı 08:50 Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi! 07:47 Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor 04:18 Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı 22:05 Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı