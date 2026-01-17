Ankaralı Batman\'ın Temalı Evi

'ANKARALI Batman' olarak bilinen Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencisi Ali Efe Arslan (22), evini Batman teması üzerine inşa ettirip, her köşesine Batman kostümleri ve objeleri yerleştirdi. Batman'ın aracı gibi dizayn ettiği otomobiliyle sokaklarda gezen Arslan, ilgi görüyor.

Çocukluğundan bu yana çizgi roman kahramanı Batman'ın hayranı olan Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ali Efe Arslan, Batman kostümüyle kent sokaklarında dolaşmaya başladıktan sonra 'Ankaralı Batman' olarak tanındı. Arslan, ardından önce otomobilini Batman'ın aracı gibi dizayn ettirdi, ardından da Batman temalı bir ev inşa ettirdi. Arslan'ın yaşadığı 3 katlı villa şeklindeki evin her köşesindeki özel bölmelere, Batman kostümleri yerleştirildi. Batman'ın kullandığı silah, bıçak ve diğer objeler de evdeki yerini aldı. Evin tavanında ve farklı noktalara da ışıklı Batman amblemleri yerleştirildi. Evin asansöründe bile Batman amblemi yer aldı.

'KOSTÜMÜN GETİRDİĞİ VİCDANİ BİR SORUMLULUK VAR'

Batman kostümüyle otomobiline binip, Başkent sokaklarında dolaşan Arslan, hayvanseverliğiyle de dikkat çekiyor. Arslan, 3 yıldır Ankara'da Batman karakteri gibi gezdiğini söyleyerek, "Kendimi bildim bileli 'Batman' tutkum vardı. Çocukluktan geliyor. Batman karakterini hep gözümde ayrı bir yere koymuşumdur. Çocukken de Batman kostümleri giyerdim. Büyüdükten sonra da kendi kostümümü yapma kararı verdim. Şimdi kostümlerin hepsini kendi elimle sıfırdan, baştan yarattım. Bunun için aylarca ekipman toplamam, kumaş almam, deri sipariş vermem gerekti. Materyalleri topladıktan sonra bir terzim var, bütün her şeyi neredeyse o yaptı. Batman kostümüyle ilk Ankara'da çıktığım an 6 Mart 2023. Sevgilimden ayrıldıktan sora böyle bir serüvene başladım. Bir şeyi başarmam gerekiyordu. Batman olma serüvenim buradan geliyor. Hayata tutunma ve kendimi geliştirme isteğimi bir acıya borçluyum. Dışarıda fotoğraf çektirmek isteyen de şakalaşan da oluyor. Bunların hepsini anlayışla karşılıyorum. Güzel, samimi bir ortam oluşuyor. Bu kostümün getirdiği vicdani bir sorumluluk var. Bunu sokak hayvanlarına yardım ederek gerçekleştiriyorum" dedi.

'EV, BATMAN KARAKTERİNİN BEYNİ VE KALBİ'

Arslan, yine sanal medyada da 'Ankaralı Batman' olarak tanındığını söyleyerek, "Normalde Batman çok ciddi bir karakterdir; hiç gülmez, espri yapmaz. Ben bunu Ankara jargonuyla birleştirerek daha mizahi işler üretmeye başladım. Sanal medyada bu kadar ilgi göreceğimi tahmin etmiyordum. Takipçilerin beklentisini karşılamak için kostümleri geliştirmeye devam ettim. Sonra Batman'ın kullandığı her şeyi yapmaya karar verdim. İkinci aşama arabamı 'Batmobil'e' çevirmekti. Onu da yaptıktan sonra geriye evi, yani yarasa mağarası kaldı. Bu ev, Batman karakterinin beyni ve kalbidir. Batman bütün hazırlıklarını aslında orada yapar. Ben de evimi Batman teması üzerine inşa etmeye karar verdim. 2025'in Ağustos ayında inşaata başladık. Burası aslında bir bodrum depoydu. Bir mimarla anlaştık. Tamamen Batman teması üzerine inşa ettik. Burada aynı zamanda yaşıyorum. Sabah kalkarım, okula giderim. Eve gelince dersimi çalışırım, ödevimi yaparım. Evde ufak bir spor salonum var. Batman müzikleriyle spor yaparım. Ağırlık kaldırırım, dövüş antrenmanı yaparım. Günün planlamasını yaparım. Ertesi gün ne yapacağımı, hangi videoları çekeceğimi planlarım" ifadelerini kullandı.