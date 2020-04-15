Ankaralı çiftçilere 400 ton nohut tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1015 çiftçiye yüzde 90'ı hibeli 400 ton nohut tohumu dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca, 25 ilçede sözleşmeli üreticilik yapmak isteyen 1015 çiftçiye yüzde 90'ı hibeli dağıtılan 400 ton tohumun 20 bin dekarlık alanda ekiminin yapılması planlanıyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli, çalışmayla Ankaralı çiftçilere ekonomik yönden de destek sağlayacaklarını belirtti.

Tohum ekiminin en kısa süre içerisinde başlayacağını aktaran Köremezli, "Hasat zamanı geldiğinde ise bu ürünleri teslim alacağız. Aldığımız ürünleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kuracağımız ünitelerde paketleyerek, sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız." ifadelerini kullandı.