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Ankaralı motorcular Sünnet Gölü'ne kamp kurdu

13 dakika önce

Ankaralı motorcular Sünnet Gölü'ne kamp kurduANKARA - Ankara Motosiklet Kulübü üyeleri, Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Sünnet Gölü'nde yaptığı etkinlikle kamp severlerle bir araya geldi.

Ankaralı motorcular Sünnet Gölü'ne kamp kurdu
ANKARA - Ankara Motosiklet Kulübü üyeleri, Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Sünnet Gölü'nde yaptığı etkinlikle kamp severlerle bir araya geldi.
Ankaralı motosikletçiler şehrin bunaltıcı, sıkıcı ve gri tonundan kurtulmak için kamp etkinliklerine başladı. Ankara Motosiklet Kulübü, üyeleri ile birlikte Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Sünnet Gölü'nde güzel bir kamp etkinliği düzenledi. Onlarca motosikletlinin katıldığı kamp gölün hemen kıyındaki alanda kuruldu. Doğa ile iç içe geçen iki günün sonunda ortaya unutulmaz manzaralar çıktı.
Ankaralı motorcular Sünnet Gölü'ne kamp kurdu
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:26 Kaynak: İHA
Göynük, Motosiklet, Ankara, Bolu, Genel
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