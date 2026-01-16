4 çocuğunu reddeden Ankaralı Turgut'un miras davası sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

4 çocuğunu reddeden Ankaralı Turgut'un miras davası sonuçlandı

4 çocuğunu reddeden Ankaralı Turgut\'un miras davası sonuçlandı
16.01.2026 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankaralı Turgut'un ölümünün ardından gün yüzüne çıkan aile içi miras kavgası, evlatlıktan reddedilen dört çocuğunun açtığı dava ile mahkemeye taşındı. Tedavi sürecinde toplandığı iddia edilen 18 milyon TL'lik bağış tutarı tartışmanın merkezine otururken, yargı süreci hem rakamları netleştirdi hem de sanatçının vasiyeti doğrultusunda miras dosyasını kapattı.

Kamuoyunda "Ankaralı Turgut" ismiyle tanınan şarkıcı Turgut Karataş, 15 Aralık 2024'te akciğer kanseriyle verdiği mücadeleyi kaybederek yaşamını yitirdi. Sanatçının ölümünden sonra ailesi arasında yaşanan miras anlaşmazlığı ise uzun süre gündemde yer aldı. Açılan dava, mahkemenin kararıyla netlik kazandı.

DÖRT ÇOCUĞUNU EVLATLIKTAN REDDETMİŞTİ

Karataş'ın yaşamının son döneminde yalnızca kızı Eylem Boran ile görüştüğü, diğer dört çocuğuyla ise bağlarını tamamen kopardığı öğrenildi. Ünlü türkücü, hayattayken bu dört çocuğunu evlatlıktan reddetmiş ve mal varlığına ilişkin tasarruflarını da bu doğrultuda yapmıştı.

Ankaralı Turgut'un miras davası sonuçlandı

PAYLAŞILAMAYAN 'YARDIM PARASI' MAHKEMEYE TAŞINDI

Karataş'ın vefatının ardından, evlatlıktan reddedilen çocuklar, miras paylaşımı için yargı yoluna başvurdu. Açılan tereke davasında, Ankaralı Turgut'un tedavisi amacıyla düzenlenen bir yardım organizasyonunda 18 milyon TL bağış toplandığı ileri sürüldü. Davacılar, bu paradan hak sahibi olduklarını savundu.

Ankaralı Turgut'un miras davası sonuçlandı

Dosya kapsamında yapılan incelemelerde iddia edilen meblağların gerçeği yansıtmadığı belirlendi. Mahkeme, yardım gecesinde toplandığı öne sürülen milyonlarca liralık bağışın bulunmadığını, toplanan paranın yaklaşık 250 bin TL seviyesinde olduğunu tespit etti. Mahkemenin verdiği kararla birlikte Ankaralı Turgut'un mirasıyla ilgili hukuki süreç tamamlanmış oldu.

Ankaralı Turgut'un miras davası sonuçlandı

"BABAMDAN ŞEREFİ, ONURU VE 300 BİN TL BORÇ KALDI"

Davanın sonuçlanmasının ardından konuşan Eylem Boran, sürecin kendisi açısından manevi bir sorumluluk taşıdığını ifade etti. Babasının hayattayken dile getirdiği istekleri yerine getirdiğini söyleyen Boran, kendisine yönelik suçlamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ankaralı Turgut'un miras davası sonuçlandı

Boran açıklamasında, babasından maddi bir kazanç değil, aksine borç kaldığını dile getirdi. Sanatçının ardından kendisine 300 bin TL civarında bir borcun miras kaldığını belirten Boran, asıl mirasın ise babasının ismi ve itibarı olduğunu vurguladı.

Ankaralı Turgut, Yargı, Miras, Müzik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 4 çocuğunu reddeden Ankaralı Turgut'un miras davası sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Çocuklara ait müstehcen görüntü“ soruşturması 8 kişi gözaltına alındı "Çocuklara ait müstehcen görüntü" soruşturması! 8 kişi gözaltına alındı
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
Fenerbahçe’ye karşı 10 kurtarış yapmıştı Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
THY’den “Irak seferlerinin durdurulduğu“ iddialarına ilişkin açıklama THY'den "Irak seferlerinin durdurulduğu" iddialarına ilişkin açıklama
DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz
İsrail savaş uçakları, Lübnan’ı vurdu İsrail savaş uçakları, Lübnan'ı vurdu
Şanlıurfa’da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu
Gaziantep FK’ya Galatasaray maçı öncesi şok Gaziantep FK'ya Galatasaray maçı öncesi şok
Cezaevinde hükümlü infaz memurlarına saldırdı Yaralılar var Cezaevinde hükümlü infaz memurlarına saldırdı! Yaralılar var
Sergen Yalçın’dan taraftarlara transfer müjdesi Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi

18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
18:45
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
18:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
18:29
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testleri negatif
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif
18:06
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu
Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
18:00
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas’ın öldüğü kavga kamerada
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
17:35
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
17:28
MHP’li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli’yi kızdıracak
MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak
17:05
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
16:39
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 19:23:59. #7.11#
SON DAKİKA: 4 çocuğunu reddeden Ankaralı Turgut'un miras davası sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.