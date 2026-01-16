Kamuoyunda "Ankaralı Turgut" ismiyle tanınan şarkıcı Turgut Karataş, 15 Aralık 2024'te akciğer kanseriyle verdiği mücadeleyi kaybederek yaşamını yitirdi. Sanatçının ölümünden sonra ailesi arasında yaşanan miras anlaşmazlığı ise uzun süre gündemde yer aldı. Açılan dava, mahkemenin kararıyla netlik kazandı.
Karataş'ın yaşamının son döneminde yalnızca kızı Eylem Boran ile görüştüğü, diğer dört çocuğuyla ise bağlarını tamamen kopardığı öğrenildi. Ünlü türkücü, hayattayken bu dört çocuğunu evlatlıktan reddetmiş ve mal varlığına ilişkin tasarruflarını da bu doğrultuda yapmıştı.
Karataş'ın vefatının ardından, evlatlıktan reddedilen çocuklar, miras paylaşımı için yargı yoluna başvurdu. Açılan tereke davasında, Ankaralı Turgut'un tedavisi amacıyla düzenlenen bir yardım organizasyonunda 18 milyon TL bağış toplandığı ileri sürüldü. Davacılar, bu paradan hak sahibi olduklarını savundu.
Dosya kapsamında yapılan incelemelerde iddia edilen meblağların gerçeği yansıtmadığı belirlendi. Mahkeme, yardım gecesinde toplandığı öne sürülen milyonlarca liralık bağışın bulunmadığını, toplanan paranın yaklaşık 250 bin TL seviyesinde olduğunu tespit etti. Mahkemenin verdiği kararla birlikte Ankaralı Turgut'un mirasıyla ilgili hukuki süreç tamamlanmış oldu.
Davanın sonuçlanmasının ardından konuşan Eylem Boran, sürecin kendisi açısından manevi bir sorumluluk taşıdığını ifade etti. Babasının hayattayken dile getirdiği istekleri yerine getirdiğini söyleyen Boran, kendisine yönelik suçlamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Boran açıklamasında, babasından maddi bir kazanç değil, aksine borç kaldığını dile getirdi. Sanatçının ardından kendisine 300 bin TL civarında bir borcun miras kaldığını belirten Boran, asıl mirasın ise babasının ismi ve itibarı olduğunu vurguladı.
Son Dakika › Yaşam › 4 çocuğunu reddeden Ankaralı Turgut'un miras davası sonuçlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?