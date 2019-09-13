Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği vatandaşlara aşure dağıttı
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Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) muharrem ayı dolasıyla aşure dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:52 Kaynak: İHA
Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) muharrem ayı dolasıyla aşure dağıttı.
Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği muharrem ayı dolayısıyla Hacı Bayram Camii'nde vatandaşlara aşure dağıttı. - ANKARA
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